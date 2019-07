Calciomercato Atalanta | ultime notizie | D’Alessandro ai saluti

Calciomercato giovedì 4 luglio : riecco Buffon. Joao Pedro all’Atalanta. Higuain-Roma - c’è la svolta! : Calciomercato 4 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 4 luglio. JUVENTUS– Visite mediche per Buffon al J Medical poi, nel pomeriggio, firma e ufficialità dell’operazione. Juventus forte anche su De Ligt, affare che potrebbe decollare nel corso dei prossimi giorni. 75 milioni di euro la richiesta dell’Ajax. MILAN– Da risolvere il mistero trequartista. […] L'articolo Calciomercato giovedì 4 luglio: riecco ...

Calciomercato Atalanta - Zapata resta : lo assicura Percassi : Duvan Zapata rimarrà all’Atalanta. Lo ha confermato il presidente Percassi, che ha anche parlato di Gianluca Mancini: “Stiamo valutando”.“powered by Goal”Con il sogno Champions League sullo sfondo, l’Atalanta prepara la prossima stagione. Tra pochi giorni la squadra partirà per il ritiro e i gioielli saranno protagonisti.Antonio Percassi, presidente della ‘Dea’, ha confermato a margine della presentazione ...

Calciomercato Atalanta - Castagne verso il Crystal Palace : ballano 5 milioni : Timothy Castagne può lasciare l’Atalanta per approdare al Crystal Palace: trattativa in stato avanzato per il belga, in scadenza il prossimo anno.“powered by Goal”Non soltanto Duvan Zapata, Gianluca Mancini o Josip Ilicic. Sono tanti, tantissimi i prezzi pregiati dell’Atalanta che per la prima volta nella propria storia si è qualificata alla Champions League. E tra questi c’è Timothy Castagne, mai così vicino ...

Calciomercato Roma – Pressing sull’Atalanta per Mancini - intanto El Shaarawy accetta l’offerta dello Shanghai : Il club giallorosso continua a lavorare per Gianluca Mancini, mentre El Shaarawy ha accettato l’offerta dello Shanghai Shenhua Continua il Pressing della Roma nei confronti dell’Atalanta, l’obiettivo è Gianluca Mancini: profilo scelto dal club giallorosso per rinforzare il proprio reparto difensivo. La società del presidente Pallotta ha messo sul piatto 22 milioni di euro più 3 di bonus, una proposta che non convince i ...

Calciomercato giovedì 4 luglio : riecco Buffon. Joao Pedro all’Atalanta. Higuain-Roma - c’è la svolta! : Calciomercato 4 luglio- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 4 luglio. JUVENTUS– Visite mediche per Buffon al J Medical poi, nel pomeriggio, firma e ufficialità dell’operazione. Juventus forte anche su De Ligt, affare che potrebbe decollare nel corso dei prossimi giorni. 75 milioni di euro la richiesta dell’Ajax. MILAN– Da risolvere il mistero trequartista. […] L'articolo Calciomercato giovedì 4 luglio: riecco ...

Calciomercato Atalanta - tutti pazzi per Duvan Zapata - la situazione : 28 reti in stagione tra coppe e Serie A con la maglia dell’Atalanta per Duvan Zapata, divenuto uomo mercato. Tanti i club che hanno messo gli occhi sul centravanti colombiano tra Italia ed estero. Stando a quanto riferito da ‘Don Balon’ l’ex napoletano avrebbe già ricevuto offerte provenienti da Italia, Germania, Inghilterra ma anche Spagna. Secondo la testata iberica il Valencia di Marcelino García Toral è molto ...

Calciomercato Atalanta - ultime notizie : il punto sulle trattative : Calciomercato Atalanta, ultime notizie: il punto sulle trattative La stagione di Calciomercato è finalmente entrata nel vivo. Da Lunedì 01 Luglio 2019 si è aperta ufficialmente e terrà compagnia agli appassionati fino al 02 Settembre 2019. Dopo aver concluso l’annata nel migliore dei modi a suon di record, non si può non spendere qualche parola per l’Atalanta. I bergamaschi sono ormai una garanzia di bel gioco e di risultati ...

Calciomercato - le ultime trattative : la Spal ha scelto il nuovo Lazzari - le mosse di Udinese - Parma e Atalanta : Calciomercato – Il 1° luglio si aprirà ufficialmente la sessione estiva del Calciomercato 2019-2020. Le squadre sono, però, già attive. La Spal, rassegnatasi ormai a perdere Lazzari (Lazio), si cautela. L’eredità del forte esterno dovrebbe passare nei piedi di Rasmus Kristensen, calciatore dell’Ajax e della Danimarca Under 21. Intanto arriva Igor, difensore centrale del Salisburgo che ha firmato fino al 2023. Sempre in ...

Calciomercato Atalanta : si segue la linea Juventus : mi elimini? Ti compro : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta continua a lavorare sul mercato per regalare una squadra da Champions a Gasperini. Dopo la Juventus che ha preso Cristiano Ronaldo, che l’ha eliminata dalla Champions, e sta provando a prendere de Ligt, autore di un gol decisivo per l’Ajax all’Allianz Stadium, gli orobici provano a percorrere la stessa strada. Mi elimini? Allora ti compro. L’ultima idea ...

Calciomercato frenetico. Atalanta - colpo da Champion - l' Inter scippa Sensi al Milan : La prima settimana dell' Inter nella nuova sede di Porta Nuova è stata ricca di incontri e visite da parte di agenti e dirigenti di altre squadre. In via della Liberazione si è fatto vivo Oscar Damiani che sta definendo il trasferimento di Agoumé (17) per circa 6 milioni dal Sochaux, oltre a ragiona

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Muriel è un nuovo calciatore nerazzurro : L’accordo era stato raggiunto da qualche giorno, ma mancava ancora l’ufficialità, che è arrivata poco fa: Luis Muriel è un nuovo giocatore dell’Atalanta. La nota del club bergamasco diffusa sul sito ufficiale. “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia il calciatore Luis Muriel. Muriel è nato a Santo Tomás il 16 aprile 1991. Nazionale colombiano, dotato di grande velocità, tecnica ed ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Pazza idea Atalanta - tutti i nomi della Spal - il PSG guarda in Serie A : Pazza idea Atalanta – La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, vista la voglia di tornare in Italia, a due passi dalla sua amata Milano. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti I nomi della Spal – Si preannuncia un’estate calda per i ...

Calciomercato - le notizie del giorno – Pazza idea Atalanta - tutti i nomi della Spal - il PSG guarda in Serie A : Pazza idea Atalanta – La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, vista la voglia di tornare in Italia, a due passi dalla sua amata Milano. (L’ARTICOLO COMPLETO) tutti I nomi della Spal – Si preannuncia un’estate calda per i ...

Calciomercato Atalanta - pazza idea Guarin : Percassi valuta il rilancio del colombiano : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta ha dimostrato già in queste settimane di voler rinforzare una rosa già competitiva in campionato per fare bene anche in Champions League. La Gazzetta dello Sport parla di un interesse per Guarin, ex centrocampista dell’Inter. Il colombiano si è proposto alla Dea e la società sta valutando. Allo Shangai Shenhua da 2016, Guarin guadagna tanto, ma l’ingaggio non sarebbe un problema, ...