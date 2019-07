Borderlands 3 avrà un sistema di segnalazione simile a quello di Apex Legends ed altre

eurogamer

(Di lunedì 8 luglio 2019) Gearbox, sviluppatore del prossimo Bordelands 3, ha pubblicato nel dettaglio i modi in cui rendere la modalità co-op più accessibile nel suo prossimo shooter.Come riporta VG247, il giocoundidi. Questopermetterà di contrassegnare nemici, PNG, loot e diverse posizioni all'interno delle mappe, in modo da evitare di chattare con giocatori casuali.funzionalità per quanto riguarda l'accessibilità sono il supporto ad Xbox Adaptive Controller, i controlli rimappabili, i sottotitoli e le opzioni per i sottotitoli. C'è anche unchiamato sincronizzazione dei livelli, che permette di giocare con chiunque, indipendentemente dal vostro livello.Leggi altro...

