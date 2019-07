BOOM! Simona Ventura a Il Collegio e la domenica a mezzogiorno

davidemaggio

(Di lunedì 8 luglio 2019)raddoppia sul due. Ma senza esagerare. Siamo in grado di anticiparvi che, nella prossima stagione televisiva di Rai2, la popolare conduttrice sarà impegnata in due nuovi progetti in onda, rispettivamente, nel daytimele e in prima serata.tornerà ad una sua grande passione, lo sport: lapresenterà un nuovo programma sportivo. Inoltre – rullo di tamburi – sarà la nuova voce narrante de Il. A sei anni dal suo addio a Quelli che il Calcio – avvenuto nel 2013 – latornerà a parlare di sport su Rai2. La conduttrice è stata infatti destinata dal direttore di rete Carlo Freccero ad una nuova esperienza: un programma sportivo tutto suo in onda ladalle 12 alle 13, quindi – con buona pace di Adriana Volpe – al posto del defuntoin Famiglia. E non è tutto. ...

