Bollette a 28 giorni | meglio prendere il rimborso o un servizio extra?

Bollette a 28 giorni - è arrivata la sentenza : cosa succede ora con i rimborsi : rimborsi più vicini dopo che il Consiglio di Stato oggi ha bocciato il ricorso presentato da Telecom contro la delibera...

Multe dimezzate alle compagnie telefoniche per le Bollette a 28 giorni : Le bollette telefoniche a 28 giorni tornano a far parlare. E non per gli attesi rimborsi dei consumatori. La palla è tornata in mano all’Autorità garante per le comunicazioni (Agcom), che ha dovuto rivedere le Multe contro Tim, Vodafone, Wind Tre e Fastweb, i quattro operatori telefonici richiamati a tornare alla fatturazione mensile. E si tratta di una correzione al ribasso. Le compagnie pagheranno a testa 580mila euro. Circa la metà del ...

Bollette a 28 giorni : offerte indennizzo - come avere la più conveniente : Bollette a 28 giorni: offerte indennizzo, come avere la più conveniente Le compagnie telefoniche hanno comunicato le modalità di rimborso relativo alla fatturazione delle Bollette a 28 giorni. come è ben noto, infatti, l’Autorità Garante per le Comunicazioni ha stabilito che gli operatori telefonici sono tenuti a rimborsare i clienti che da giugno 2017 alla primavera 2018 (per quasi 1 anno, dunque) si sono visti fatturare le Bollette ogni 28 ...

Bollette a 28 giorni - accettare le offerte o aspettare i rimborsi : cosa conviene fare : Per i clienti che aspettano i rimborsi per aver pagato le Bollette a 28 giorni (invece che con la classica fatturazione mensile) si apre un'altra possibilità, proposta dagli operatori telefonici in questi giorni: aderire ad alcune speciali offerte a mo' di indennizzo. Ma conviene accettarle o aspettare i rimborsi?Continua a leggere

Rimborso Bollette a 28 giorni : cosa fanno le compagnie per evitarlo : Rimborso bollette a 28 giorni: cosa fanno le compagnie per evitarlo Potrebbe essere messa la parola fine al Rimborso bollette a 28 giorni. Come è noto, il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensiva dei rimborsi avanzata dalle compagnie telefoniche e il 4 luglio si attende l’approfondimento che riguarderà le principali motivazioni che hanno portato al rigetto. Nel frattempo, tuttavia, il CdS ha sollecitato le compagnie a ...

Arrivano i rimborsi per le Bollette a 28 giorni : sconto in fattura o nuovi servizi : (Foto: pixabay.com) Nuovo capitolo – e forse ultimo – nello scontro tra le compagnie telefoniche operanti in Italia e le autorità garanti per il caso delle bollette telefoniche a 28 giorni scoppiato nel 2017. Martedì 21 maggio il Consiglio di Stato ha deciso di non concedere nessuna ulteriore sospensiva per i rimborsi. Così Vodafone, Wind Tre e Fastweb devono ora predisporre un “piano di storno” in attesa della prossima udienza fissata il 4 ...

Operatori telefonici. Rimborsi per le Bollette a 28 giorni : si va verso una soluzione : I consumatori sembrano vicini alla vittoria nei confronti degli Operatori telefonici sulla vicenda dei Rimborsi per le bollette a 28

Bollette a 28 giorni - perché c'è speranza per i rimborsi : Il Consiglio di Stato ha rigettato la sospensiva sui rimborsi richiesta dalle compagnie telefoniche, invitandole a...