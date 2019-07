Bob | Coppa del Mondo 2019 | ufficializzate le date della prossima stagione e la sede dei

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Arrivano notizie corpose per quanto riguarda ladeldi bob e skeleton. La/2020 è stata ufficializzata cone sedi delle otto gare in programma. Si incomincerà nel weekend del primo dicembre a Park City (USA) con la trasferta nordamericana che si concluderà il 15 dicembre in quel di Lake Placid. Dal fine settimana del 5 gennaio 2020 prenderà il via la campagna europea con Winterberg in Germania, quindi La Plagne (Francia) che torna in calendario, prima delle consuete tappe di Innsbruck (Austria), Königssee (Germania), Sankt Moritz (Svizzera) e il gran finale di Sigulda (Lettonia) 10-16 febbraio che avrà valenza anche di campionato europeo. Quindi, dal 17 febbraio al primo marzo toccherà ai campionati deldi Altenberg che chiuderanno laNel corso del congresso annualeInternational Bobsleigh & Skeleton Federation IBSF ...

