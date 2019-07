calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Ancoraper l’attaccante Mario, il calciatore è statoall’autorità giudiziaria dalla Polizia Municipale di Napoli per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo, il riferimento è alla ‘scommessa’ che sabato scorso lo ha visto protagonista con l’amico Catello Buonocore con il lancio in mare in sella a uno scooter come si evince chiaramente dal video, in cambio di 2000 euro, denunciatetre, tra questi anche Buonocore, contestate anche violazioni del Testo Unico dell’Ambiente, l’abbandono di rifiuti pericolosi, il getto pericoloso di cose, lo scooter è stato ritrovato in Via Andrea D’Isernia.fa una scommessa con un tifoso: tuffo in mare con lo scooter VIDEO L'articolopiù neicontresembra essere il ...

CalcioWeb : #Balotelli sempre più nei guai: denunciato con altre tre persone [DETTAGLI] - GruwFrequency : RT @AntoFirstlady: La costanza di Balotelli di stare sempre nella top ten dei ridicolissimi. - lerribaldo : @francofontana43 Balotelli ha il livello culturale che ha,ciò nonostante questa riflessione appare sacrosanta.Manca… -