Assicurazioni online | 222 siti fuorilegge oscurati I consigli per evitare le truffe

(Di lunedì 8 luglio 2019) Solo pochi giorni fa sono stati chiusi dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza ben 222di: un fenomeno dilagante, nato più o meno contemporaneamente al mercato delle polizze. A essere truffati contraenti convinti di aver sottoscritto una copertura assicurativa vantaggiosa per i propri beni ma che, in realtà, non ne avevano alcuna realmente attiva. Le frodi erano fatte a regola d’arte e prevedevano l’utilizzo indebito dei loghi delle più note compagnie di assicurazione, con tanto di indicazione del numero Rui (Registro Unico degli Intermediari assicurativi) contraffatto. L’indagine, oltre all’oscuramento dei portali web, ha consentito di identificare 74 persone coinvolte nel raggiro e di eseguire perquisizioni nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili del reato di esercizio abusivo ...

