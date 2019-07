Ancelotti su James | “Ha tanta qualità | ma non ne parlo finché non è un giocatore del

Napoli - Ancelotti scatenato : “James Rodriguez e Icardi? Vi dico tutto” : “Sarà un Napoli migliore rispetto allo scorso anno, con meno incognite e un gioco già collaudato. Ci dobbiamo comparare con Juventus e Inter. Sarà un Napoli da scudetto? L’ambizione deve essere quella di cercare di vincere e raggiungere gli obiettivi, dobbiamo alzare l’asticella e quindi riuscire a vincere qualcosa”. Sono le importanti dichiarazioni di Carlo Ancelotti dal ritiro degli azzurri a Dimaro. “James ...

Gazzetta : L’Atletico non preoccupa Ancelotti - è sicuro che James arriverà : “ll rischio è forte, c’è la possibilità che la trattativa per James Rodriguez possa essere interrotta nelle prossime ore. Non dal Napoli, ovviamente, che sul talento colombiano vuole costruire il proprio progetto tecnico.” Ma nonostante la discesa in campo dell’Atletico, secondo la Gazzetta dello Sport, Ancelotti è sereno e aspetta che James arrivi da lui “L’entrata delL’Atletico Madrid, in ogni modo, pare che non ...

Al via l’Ancelotti bis. Il Napoli insegue James e spera nella fretta dell’Inter per Icardi : L’Ancelotti bis inizia oggi pomeriggio a Dimaro. Con 24 convocati, tra cui il nuovo acquisto Di Lorenzo, e i big che invece arriveranno a metà mese, dopo le vacanze e gli impegni in nazionale. Per Manolas occorrerà attendere la prossima settimana, quando avrà finito le vacanze. Idem per Meret, Koulibaly, Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Mertens, Milik e Insigne. Il capitano ha lanciato l’app a lui dedicata, per cui, scrive Repubblica ...

James-Napoli - De Laurentiis pronto al sacrificio per portarlo ad Ancelotti : Napoli e James continuando ad inseguirsi, la trattativa con il Real è serrata, ma ancora non si riesce a vedere la via d’uscita. Secondo calciomercato.it De Laurentiis potrebbe vedersi costretto a chiudere con una cessione visto la volontà dei Blancos di incassare subito “Il Napoli e JamesRodriguez sono sempre più vicini. In Spagna ne sono certi: Joaquin Maroto, corrispondente internazionale del quotidiano ‘AS’, ha dato ...

Pedullà : Ancelotti scatenato - non basta James Rodriguez - vuole Lozano e spinge per Rodrigo : Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. Per quanto riguarda James Rodriguez niente di nuovo sotto il sole, l’accordo con il calciatore c’è, complice la presenza di Carlo Ancelotti e anche con il Real dovrebbe essere tutto ok, ma il colombiano è impegnato in Copa America e si dovrà attendere la fine della competizione per procedere. Altro discorso per il capitolo ...

Pedullà : “Aspettando James - Ancelotti spinge per Lozano e Rodrigo”. Il punto : Pedullà: “Aspettando James, Ancelotti spinge per Lozano e Rodrigo”. Il punto Pedullà: “Aspettando James, Ancelotti spinge per Lozano e Rodrigo”. Nomi di primissimo livello accostati al club partenopeo, ma soprattutto, dopo Kostas Manolas dalla Roma, e probabilmente James Rodriguez dal Real Madrid, sembra non siano finiti i colpi ad effetto del Napoli. Lo spiega l’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che ...

Gazzetta : James-Ancelotti - non c’è due senza tre : Che Ancelotti voglia James Rodriguez è ormai risaputo. E’ per accontentare il suo mister che De Laurentiis lavora per chiudere un affare che lui stesso ha definito troppo oneroso. Oggi sulla Gazzetta la storia del rapporto tra Re Carlo e il colombiano. Un percorso che parte da Madrid, arriva a Monaco di Baviera e si spera approdi al Napoli. “Non c’è due senza tre”, scrive la rosea. Che però chiarisce che tra i due non fu subito ...

Pedullà : “James ha fatto una promessa ad Ancelotti - ma il gioco di Florentino è chiaro…” : Pedullà: “James ha fatto una promessa ad Ancelotti, ma il gioco di Florentino è chiaro…” Pedullà: “James ha fatto una promessa ad Ancelotti, ma il gioco di Florentino è chiaro…”. Il calciomercato è le sue dinamiche vengono tutte fuori nell’ attesa che tra il Napoli e James Rodriguez si arrivi al tanto concitato matrimonio. Un’ attesa che il club azzurro vive con la calma di chi ha in tasca il ...

De Laurentiis : “Ancelotti vuove James - Manolas e Lozano? Napoletani - fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” : De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…” De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, fidatevi! Sul mio addio a Napoli…”. Il presidente del Napoli ha rilasciato un’ intervista al Corriere della Sera. Vi proponiamo alcuni passaggi. De Laurentiis: “Ancelotti vuove James, Manolas e Lozano? Napoletani, ...

James Rodriguez : “A Napoli con Ancelotti? Per adesso penso alla Copa America” : L’edizione online del Corriere dello Sport riporta le parole di James Rodriguez da San Paolo dopo la partita della Colombia contro il Qatar “Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla nazionale e a giocare una buona Coppa America“. Il calciatore del Real Madrid non si espone prima che l’affare tra i club venga chiuso, del resto quello che aveva da dire lo ha già detto ad ...

Radio Kiss Kiss Napoli - l’intervista di ADL su vari temi : “Il mio regalo ai tifosi la doppia sfida col Barcellona! James un desiderio di Ancelotti - l’alternativa è Lozano. Manolas? A quella cifra…” : L’intervista di De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli A Radio Kiss Kiss Napoli è intervento il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che ha rilasciato un’intervista in cui ha toccato vari temi. Queste le sue dichiarazioni: Si inizia dalle voci su un possibile doppio confronto negli Stati Uniti con il Barcellona: “Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli lo scorso anno, ad un certo punto non ho potuto più parlare ...

De Laurentiis su James : “Non so quanto ci serva ma Ancelotti lo desidera” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato a Radio Kiss Kiss Doppio confronto con il Barcellona negli Stati Uniti? «Avevo promesso un regalo ai tifosi nel mese di Agosto e a un certo punto non ho potuto più parlare perché ho firmato un impegno in cui né loro né noi potevamo ufficializzare fino ad oggi. Oggi possiamo confermare che c’è questo accordo per andata e ritorno con il Barcellona. Una a Miami e una a Detroit» James ...

CorSport : Ancelotti e James si erano già sentiti a marzo : Questa sessione di calciomercato del Napoli gira, almeno per il momento, intorno al nome di James Rodriguez. La pista per il colombiano si fa sempre più calda e sembra oramai chiuso anche l’accordo con il Real. Ma Antonio Giordano sul Corriere dello Sport racconta come tutto abbia avuto inizio molto prima di oggi. In realtà l’amore tra James e Ancelotti c’è dai tempi del real, in cui il calciatore ha trovato in lui un maestro ...