Vincenzo Nibali | ‘Buona cronometro | posso ritenermi soddisfatto’

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali supera il primo esame. Distacco esiguo da Bernal e Thomas - che vantaggio su Quintana e Bardet : primo esame superato in maniera estremamente brillante, la cronometro a squadre poteva incutere qualche timore e invece Vincenzo Nibali esce tra i grandi vincitori al termine della seconda tappa del Tour de France 2019. Lo Squalo si è presentato in terra transalpina con obiettivi non ancora ben chiari e da definire in corso d’opera, deve ancora scoprire quale sia la sua condizione di forma dopo il secondo posto al Giro d’Italia e non ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : Kruijswijk in testa - Vincenzo Nibali a 16” da Bernal e Thomas : La cronometro a squadre ha stravolto la classifica generale dei favoriti al Tour de France 2019, i 27 km attorno a Bruxelles hanno offerto i primi distacchi tra i big in lotta per la conquista del successo finale. Steven Kruijsijk è balzato al comando grazie alla vittoria ottenuta con la sua Jumbo-Visma, l’olandese si trova in testa con 20 secondi di vantaggio su Egan Bernal e Geraint Thomas che si sono difesi egregiamente con la Team ...

Tour de France 2019 - risultato seconda tappa : Jumbo-Visma domina la cronometro a squadre - Vincenzo Nibali si difende egregiamente : Un’altra giornata all’insegna del grande spettacolo e del tantissimo pubblico: la scelta della partenza da Bruxelles, visti anche i percorsi, si conferma di gran lunga la migliore. È una compagine a dominare però, fino ad ora, in questo inizio della 106ma edizione del Tour de France 2019: la Jumbo-Visma. Gli olandesi, dopo aver trionfato ieri con Mike Teunissen nella prima tappa in linea, si confermano oggi andando a prendersi il ...

Tour de France – Vincenzo Nibali tira un sospiro di sollievo : “l’ho scampata bella - c’è mancato poco” : Il corridore della Bahrain-Merida ha commentato la caduta avvenuta nel finale della prima tappa, che ha visto protagonista Groenewegen La prima tappa del Tour de France ha regalato sorprese e colpi di scena, uno su tutti la vittoria di Mike Teunissen riuscito a battere in volata nientemeno che Peter Sagan. Marco Bertorello / AFP L’olandese ha messo la propria ruota davanti a quella dello slovacco, prendendosi così anche la prima ...

Tour de France 2019 - la tappa di oggi Bruxelles-Brussel : i possibili distacchi tra i favoriti nella cronometro a squadre. Vincenzo Nibali si affida a Rohan Dennis : Dopo la sorprendente volata andata in scena nella prima frazione, il Tour de France 2019 si appresta a vivere un momento già decisamente importante, anche in ottica classifica generale. L’organizzazione ha infatti previsto per la seconda tappa una cronometro a squadre di 27.6 km con partenza dal Palazzo Reale di Bruxelles e arrivo di fronte all’Atomium del parco Heysel, monumento costruito in occasione del EXPO del 1958, anno della prima ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali alla prova cronometro a squadre. Lo Squalo punta su Rohan Dennis - incognita Damiano Caruso : Vincenzo Nibali è uscito bene dalla prima tappa del Tour de France 2019, ha pedalato nelle prime posizioni nei frangenti cruciali della frazione, è stato ben lontano dalle cadute che hanno caratterizzato la giornata odierna e infatti ha chiuso al 25esimo posto risultando il migliore dei big. Lo Squalo è parso pimpante e convincente, doveva essere una tappa semplice ma come sempre gli imprevisti e le insidie sono dietro l’angolo, non ...

Tour de France 2019 - la classifica dei favoriti : tutti i big appaiati dopo la prima tappa - Vincenzo Nibali il migliore sul traguardo : Non ci sono distacchi tra i big al termine della prima tappa del Tour de France 2019, la frazione pianeggiante con arrivo e partenza a Bruxelles non ha regalato grandissime sorprese per quanto riguarda il cronometro anche se la giornata odierna è stata caratterizzata da due cadute importanti: quella di Jakob Fuglsang a 18 km dal traguardo e quella di una trentina di corridori all’interno dell’ultimo chilometro. La classifica dei ...

Tour de France 2019 - Gianni Savio : “Vincenzo Nibali può fare classifica. Bernal tra i grandi favoriti” : Dopo aver lanciato un accorato grido d’allarme sul futuro del ciclismo italiano, destinato ad un possibile oblio a causa della riforma del World Tour che affosserà le squadre Professional, Gianni Savio, team-manager dell’Androni Giocattoli, si è soffermato con noi su temi più prettamente sportivi, a partire dal Tour de France 2019 che prenderà il via quest’oggi. L’affermato scopritore di talenti ha indicato il favorito ...

Tour de France 2019 - Vincenzo Nibali : “Ho in mente la caduta all’Alpe d’Huez - capirò gli obiettivi strada facendo. Mi dispiace per Froome” : Vincenzo Nibali è pronto per affrontare il Tour de France 2019 che scatterà domani da Bruxelles, lo Squalo è reduce dal secondo posto al Giro d’Italia e al momento non ha ancora ben chiari i suoi obiettivi per questa Grande Boucle: soltanto la strada dirà se potrà lottare per la classifica generale o se dovrà concentrarsi sulle vittorie di tappa e sulla conquista della maglia a pois. Il capitano della Bahrain Merida ha partecipato alla ...

Tour de France 2019 - la mina vagante Vincenzo Nibali. Classe e inventiva - gli avversari lo temono : Vincenzo Nibali si è presentato con un nuovo look alla vigilia del Tour de France 2019 che scatterà sabato 6 luglio da Bruxelles, lo Squalo ha optato per un taglio di capelli “a zero” complice anche il grande caldo di questi giorni e ha deciso di fare respirare la testa alla partenza della Grande Boucle: la chaleur si farà sentire nel corso delle prossime tre settimane e il capitano della Bahrain-Merida guarda come sempre ogni ...

MotoGp – Infortunio Lorenzo - Jorge e quella chiamata a… Vincenzo Nibali : la rivelazione dello Squalo : Jorge Lorenzo freme dalla voglia di tornare in pista: la telefonata a Vincenzo Nibali per ‘accorciare i tempi’ Niente Gp di Germania per Jorge Lorenzo: il maiorchino della Honda sarà sostituito da Stefan Bradl a causa delle condizioni riportate nella caduta nelle Fp1 del Gp d’Olanda. Frattura a due vertebre per Lorenzo, che nelle foto su social si mostra con un particolare sostegno al busto. Il maiorchino però non ha ...

Tour de France 2019 - la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Geraint Thomas e Vincenzo Nibali : Meno di due settimane alla partenza del Tour de France 2019, la più celebre corsa a tappe del calendario ciclistico internazionale che prenderà il via sabato 6 luglio e si concluderà domenica 28 luglio dopo tre settimane intense ed appassionanti. Come di consueto le stelle del panorama mondiale saranno tutte Presenti, al netto delle pesanti assenze di Chris Froome (Team INEOS) e di Tom Dumoulin (Sunweb) per infortunio, e lo spettacolo sulle ...

Tour de France 2019 : la Bahrain Merida di Vincenzo Nibali. Damiano Caruso - Dennis e Mohoric i cardini della squadra per lo Squalo : Prenderà il via da Bruxelles (Belgio) questo fine settimana il Tour de France 2019, secondo grande Giro in programma nella stagione ciclistica internazionale. L’appuntamento con la prestigiosa corsa Francese attira come di consueto lo stelle del panorama mondiale e tra queste ci sarà anche il fuoriclasse siciliano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), reduce dal secondo posto con un pizzico di delusione al Giro d’Italia. Lo Squalo ha dichiarato più ...