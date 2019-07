Tuffi | Universiadi 2019 | doppio oro per il Messico nel sincro femminile e sincro misto

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : Rossi/D’Ambrosio d’oro nel trap misto! Occhipinti argento nei 1500! Bronzo nei Tuffi e Di Cola nei 200 stile libero - finale tutta azzurra nel fioretto maschile! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DELLE Universiadi 19:38 NUOTO – Conclusasi anche la seconda semifinale dei 200m farfalla maschili: il nostro Ferraro ha chiuso quarto e non è riuscito a centrare la finale, ce l’ha fatta invece Carini che aveva chiuso terzo la prima semifinale. 19:35 SCHERMA – Ricordiamo che nel fioretto maschile c’è una finale tutta azzurra tra Bianchi che ha superato il ...

Il TgR riprende il Napolista : “Tuffi Universiadi - biglietti venduti ma spalti vuoti” : Il TgR Campania delle 14 dà ragione al Napolista su quanto accaduto ieri alla piscina della Mostra d’Oltremare, che ospita le gare per i tuffi dell’Universiade estiva in città. Abbiamo raccontato che ieri la gara si è svolta di fronte agli spalti praticamente deserti perché le persone in fila per acquistare il biglietto si sono sentite rispondere che non ce n’erano e che erano stati tutti venduti online. Ebbene, il TgR oggi è ...

Tuffi - Universiadi 2019 : Casoli/Porco sono di bronzo nel sincro dal trampolino : Il bottino dell’Italia alle Universiadi 2019 di Napoli aumenta con la medaglia di bronzo conquistata da Francesco Porco ed Andrea Casoli nella prova del sincro maschile dal trampolino. Uno splendido terzo posto per il duo azzurro, protagonista di una grande prestazione e chiusa con il punteggio totale di 362.64. Medaglia d’oro per i favoriti cinesi Hu Zijie/Li Pingan, che hanno sfondato il muro dei 400 punti (403.71), precendedo la ...

Tuffi - Universiadi 2019 : Laura Bilotta e Gabriele Auber ottavi nel sincro mixed - bene l’azzurra nelle eliminatorie dai 3 metri : Giornata di Tuffi che va in archivio in queste Universiadi 2019 a Napoli. Tre le gare in programma quest’oggi alla Mostra d’Oltremare e Laura Bilotta, dopo essere stata estromessa per soli 80 centesimi di punto dalla finale dal metro, oggi si è presa una parziale rivincita. L’azzurra ha, infatti, ottenuto il secondo score nei preliminari dai tre metri, facendo vedere grandi cose sopratutto sul doppio e mezzo indietro e ...

Universiadi / Alla piscina per i Tuffi biglietti esauriti ma spalti vuoti (e spettatori a casa) : spalti vuoti ma biglietti esauriti Alla piscina della Mostra d’Oltremare questo pomeriggio per le gare di tuffi delle Universiadi. Una trentina di persone in fila che avrebbero voluto assistere Alla manifestazione, ma i biglietti sono già stati venduti on line, come ha gentilmente spiegato la signora della biglietteria. Qualcuno ha protestato facendo notare che all’interno gli spalti sono vuoti. Ma la biglietteria non può vendere altri ...

Tuffi - Universiadi 2019 : il bronzo di Gabriele Auber dal metro - buoni piazzamenti per Pallotta e Cosoli : Seconda giornata di gare nei Tuffi in queste Universiadi 2019 a Napoli. Nello splendido scenario della Mostra d’Oltremare l’Italia termina con una splendida medaglia di bronzo dal metro firmata da Gabriele Auber (356.20), nella gara vinta dal cinese Liu Chengming (399.00), a precedere il tedesco Frithjof Seidel (357.25) e appunto il nostro Gabriele. Una gara solida per il classe ’97 del Bel Paese che, soprattutto nella terza e ...

Tuffi - Universiadi 2019 : Gabriele Auber regala la prima medaglia all’Italia - bronzo da 1 metro : Gabriele Auber ha conquistato la prima medaglia dell’Italia alle Universiadi 2019 che si stanno disputando a Napoli. Il tuffatore si è messo al collo una bellissima medaglia di bronzo nel trampolino 1 metro totalizzando 356.20 punti. Il 25enne triestino, già presente agli ultimi Mondiali, è salito nuovamente sul podio della kermesse riservata agli sportivi iscritti agli Atenei di tutto il mondo visto che a Taipei 2017 era stato terzo nel ...

Universiadi - il primo oro è cinese : Shoulin Song trionfa nei Tuffi 1 metro : La Cina alla conquista delle Universiadi 2019. Nella piscina della Mostra d'Oltremare, Shoulin Song mette al collo la prima medaglia d'oro nei tuffi con il punteggio di 258.35, subito...

Tuffi - Universiadi 2019 : Laura Bilotta fuori dalla finale da un metro di un soffio - Cosoli ed Auber bene dai tre metri : Un day-2 un po’ amaro per i Tuffi italiani, valido per l’edizione 2019 delle Universiadi a Napoli. Laura Bilotta, infatti, dopo aver ottenuto l’ottavo punteggio nel corso delle eliminatorie mattutine, ha sfiorato la qualificazione all’atto conclusivo dal metro. L’azzurra, presente in una delle due semifinali, aveva la necessità di centrare le prime tre posizioni per essere parte del gioco. Purtroppo un errore ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Bene Bilotta - Cosoli ed Auber nei Tuffi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.10 tuffi – Laura Bilotta in finale nel metro femminile. Vince la semifinale la messicana Hernandex Monzon davanti alla statunitense Lenz e alla canadese Vallee. Sewsta l’azzurra con 218.40 15.35 tuffi – Quinto posto di Laura Bilotta nella prima semifinale del metro femminle con 218.40. Finale molto complicata per l’azzurra. Guida per ora la canadese Vallee con ...

LIVE Universiadi Napoli 2019 in DIRETTA : risultati 3 luglio. Bene Cosoli ed Auber nei Tuffi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.53 BASKET – Tra pochi minuti inizieranno quattro gare del girone di qualificazione del torneo femminile: Cina Tiapei-Slovacchia, Finlandia-Australia, Repubblica Ceca-Ungheria, Romania-Russia 12.46 tuffi – Le italiane impegnate in questa prima fase sono Flavia Pallotta e Laura Bilotta. 12.38 tuffi – A breve inizieranno le eliminatorie del trampolino da 1 metro ...