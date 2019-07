In spiaggia la nuova era di Jovanotti

ilgiornale

(Di domenica 7 luglio 2019) Paolo Giordano Il «Beach Party» girerà l'Italia. Con i messaggi di Parmitano e Soldini A giudicare dalle immagini sui social, ieri seraha centrato il debutto. Il suo Jova Beach Party è partito da Lignano Sabbiadoro davanti a 45mila persone e girerà tutta l'Italia fino al 31 agosto. In totale, dopo l'ultima data sulladel Muraglione a Viareggio, gli spettatori saranno oltre 400mila. In sostanza, sera dopo sera si crea una festa in riva al mare con tre palchi (Sbam! Stage, Kontiki e Main), tanti artisti di tanti generi musicali diversi (dal reggae al dub alla musica balcanica) e un assoluto rispetto dell'ambiente. Tanto per capirci, quando ha presentato il concerto, Lorenzoha promesso che il mattino dopo ogni concerto le spiagge saranno più pulite di prima. «L'obiettivo è lasciare il segno senza lasciare i segni». E, nel piano generale di un ...

