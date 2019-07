Grecia al voto | l’appello di Tsipras | “Non disertate le urne Non lasciate questa

ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2019) In una giornata torrida in cui molti greci probabilmente decideranno di andarsene in spiaggia, i principali leader politici hanno già votato e il premier Alexis, dopo aver deposto la scheda in un seggio ateniese vuoto, ha invitato i connazionali (per la prima volta alle politiche votano anche i 17enni) a non astenersi “perché oggi decideremo il corso del Paese per i prossimi quattro anni. Lo dico in particolare ai giovani, che sono quelli che di solito fanno la differenza: nondecisione cruciale nelle mani di altri”. Il leader del centrodestra Kyriakos Mitsotakis, super favorito nei sondaggi, ha detto dopo aver votato di sentirsi “fiducioso che domani ci sarà l’alba di un nuovo giorno”. Sempre nelle prime ore del mattino hanno votato il leader di Diem25 Yanis Varoufakis (“Votate, è l’unico modo che abbiamo per difendere ...

RaiNews : #Grecia, sono 9,9 milioni gli elettori chiamati alle urne per il voto anticipato - Linkiesta : Il 7 luglio la Grecia torna al voto per la sesta volta in dieci anni e dopo soli quattro anni di purgatorio, Nuova… - ispionline : Oggi #7luglio si vota in #Grecia. A 10 anni dall’inizio della crisi del debito pubblico greco e dopo 3 programmi di… -