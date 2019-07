Gears 5 | la modalità Escalation si mostra in video

eurogamer

(Di domenica 7 luglio 2019) I ragazzi di The Coaltion hanno presentato la rinnovatamultiplayerdi5 in un nuovogameplay.Indue squadre da cinque giocatori si danno battaglia per il dominio di tre punti di controllo sparsi nella mappa. Vince la squadra con più punti alla fine di tredici round, che ottiene il controllo simultaneo di tutte le zone o che azzera le possibilità di rientro degli avversari.All'inizio di ogni match infatti ogni giocatore ha a disposizione solo cinque vite, con la possibilità di riottenerne una all'inizio di ogni round e che verranno completamente ripristinate a metà match. Insomma per avere la meglio non basterà avere una buona mira e riflessi d'acciaio, ma sarà necessario anche saper collaborare con i propri compagni di squadra e adottare strategie efficaci.Leggi altro...

Eurogamer_it : The Coaltion ci illustra le novità della modalità Escalation in un nuovo video di #Gears5 - myreviews_it : Presentata la modalità Escalation di Gears of War 5 in un video - - Multiplayerit : Gears 5, modalità multiplayer Escalation in video -