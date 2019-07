Un posto a teatro

ilgiornale

(Di sabato 6 luglio 2019) Stefania Vitulli Splende diquest'anno il NapoliFestival diretto da Ruggero Cappuccio, tra ottime regie e brillanti partecipazioni nella sezione Osservatorio. Tra le decine di proposte abbiamo scelto un titolo che non si presenta qui in anteprima - vedi Arturo Cirillo, che si è messo a lavorare su Jane Austen con Orgoglio e pregiudizio in scena ieri, o il sorprendente Pirandello pulp di Edoardo Erba, Maurizio IV, diretto da Gianluca Guidi, in programma per stasera - ma che ha debuttato ad Asti un anno fa: Schiaparelli Life, indovinata sintesi di biografia e drammaturgia che rende giustizia all'ancora troppo poco celebrata stilista del Novecento che fu la Coco Chanel nostrana. La lente è quella dell'animo femminile messo a nudo, con spirito à la Schnitzler, lasciando che la narrazione sia sentimentale prima di tutto. Il cuore viene fatto a brandelli dall'ambizione, per ...

