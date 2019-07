Roma | trovata bimba morta nel Tevere | è una neonata | allarme dato da un pescatore

Roma choc - trovata bimba morta sotto un ponte del Tevere : è una neonata : Il cadavere di una bambina è stato trovato nel Tevere, a Roma. Il piccolo corpicino è stato recuperato all'altezza del ponte di Mezzocammino, periferia Sud della Capitale, nei...

Roma - neonata trovata morta nel Tevere. Corpo recuperato dai sommozzatori all’altezza del ponte di Mezzocamino : Il Corpo senza vita di un neonata è stato trovato alle 16 di oggi nelle acque del Tevere. Il ritrovamento è avvenuto in prossimità del ristorante Anaconda, all’altezza del ponte di Mezzocammino, nel tratto di fiume dopo il Gra verso il mare. Il corpicino era riverso nell’acqua vicino a un canneto. Così lo hanno ritrovato gli uomini del nucleo sommozzatori ‘Serra uno‘ dei vigili del fuoco del comando di Roma, che hanno provveduto a ...

Non riuscivano a pagare l'affitto! Coppia anziani trovata morta a Roma : Un Coppia di anziani è stata trovata distesa nel letto senza vita, tra di loro una pistola e un biglietto d'addio, si ipotizza l'omicidio-suicidio. Sono stati trovati morti distesi nel letto, uno di fianco all'altro, due anziani coniugi a Roma, in zona Tomba di Nerone. Accanto a loro una pistola calibro 38 e un biglietto d'addio in cui l'uomo, un avvocato civilista, avrebbe scritto sulle difficoltà economiche per pagare ...

Dl crescita - la Lega "cede" sulla Capitale : trovata una mediazione tra salva-Roma e salva-Comuni : La Castelli: "Attingendo ai risparmi derivanti dalla rimodulazione del debito di Roma Capitale, abbiamo istituito un fondo" per sostenere i municipi dissestati

La ricchezza archeologica di Roma est : trovata una biga Romana intatta : La ricchezza archeologica di Roma est: trovata una biga Romana intatta Un reperto archeologico eccezionale è stato rinvenuto durante i lavori della complanare nel quartiere de La Rustica, a Roma. Si tratta di una biga… L'articolo La ricchezza archeologica di Roma est: trovata una biga Romana intatta proviene da Essere-Informati.it.

'L'arte ritrovata' : a Roma la mostra che celebra l'impegno dei carabinieri : Apre oggi i battenti a Roma una mostra che intende celebrare la costanza dell'Arma dei carabinieri nel recupero e salvaguardia dell'immenso patrimonio culturale italiano. Si intitola "L'arte ritrovata", e con un'esposizione di trenta opere punta a testimoniare l'impegno incessante e lo splendido lavoro effettuato dai militari dell'Arma, ma anche quello che c'è ancora da fare con l'aiuto dei cittadini. Tutti siamo coinvolti, nessuno ...

Roma : bimba di 3 mesi trovata senza vita in casa : Una bimba di tre mesi è stata trovata senza vita nella sua casa in via Muzio Scevola, in zona Tuscolana, nella periferia di Roma. Sul posto, oltre al 118, la Polizia di Stato che sta indagando sull’accaduto. L’ipotesi al momento è che la bimba sia morta per cause naturali. A chiamare il 112 sono stati i genitori, originari del Bangladesh, che hanno riferito alla polizia di aver trovato la piccola nel letto priva di sensi. L'articolo ...

Roma - esplosione in una palazzina : trovata una vittima nello stabile crollato : I vigili del fuoco accorsi sul posto con le autobotti hanno infatti dovuto domare anche un incendio divampato su quello che...

Roma - SCAVI SOTTO CAMPIDOGLIO : TROVATA STATUA DIVINITÀ/ Video - testa di Dioniso? : ROMA, TROVATA la testa di una DIVINITÀ durante gli SCAVI SOTTO il CAMPIDOGLIO: appartiene a Dioniso? Archeologi 'potrebbe essere'.

Roma - trovata testa divinità ai Fori Imperiali/ Scavi sotto il Campidoglio : è Dioniso : Roma, trovata la testa di una divinità al Campidoglio: è Dioniso, l'annuncio della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.