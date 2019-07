Polizia salva cinque cuccioli chiusi in una scatola | due sono stati adottati | si cercano

meteoweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Erano in unadi cartone con la scritta ‘regalo’.teneritrovati così, poco prima delle 7 di questa mattina, dagli agenti delladi Stato del Reparto Prevenzione Crimine, non lontano dalla loro caserma di Settebagni a Roma. I cagnolini, tutti in buone condizioni, ma tremanti per la paura e sporchi per le tante ore passate all’interno dellaabbandonati lì probabilmente perla vicinanza ad uno studio veterinario. I poliziotti, con l’aiuto di alcuni cittadini, hanno nutrito e pulito i, poi, con il supporto della Asl, hanno affidato 3 cagnolini al canile municipale, mentre gli altri 2immediatamente da una delle signore lì presenti. L'articoloin una: due, si‘genitori’ per gli altri sembra ...

