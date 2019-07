huffingtonpost

(Di sabato 6 luglio 2019) “Questa politica minacciosa sulle migrazioni non tiene conto di principi fondamentali della: il rispetto della persona, della sua dignità, la salvezza degli esseri umani, la solidarietà, non solo all’interno dello Stato, ma anche tra i popoli”. La professoressa, docente emerito di Diritto costituzionale all’università di Padova, tra i più importanti costituzionalisti italiani, ha seguito la vicenda della Sea Watch e gli altri scontri tra governo e ong sui migranti con un timore: quello che ci si dimentichi cosa dice la carta costituzionale italiana, e che i diritti delle persone - cui i suoi articoli fanno riferimento costante - siano messi da parte in maniera illegittima. Anche per questo motivo ha scelto di firmare l’appello, pubblicato su Huffpost, delle giuriste in dissenso con le politiche sui ...

HuffPostItalia : Lorenza Carlassare: 'Chiudendo i porti si vìola la Costituzione. Carola? Ha fatto bene a disobbedire a una legge in… - francirisso : RT @HuffPostItalia: Lorenza Carlassare: 'Chiudendo i porti si vìola la Costituzione. Carola? Ha fatto bene a disobbedire a una legge ingius… - EmilioBerettaF1 : Lorenza Carlassare: 'Chiudendo i porti si vìola la Costituzione. Carola? Ha fatto bene a disobbedire a una legge in… -