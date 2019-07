CorSport – Icardi piace a De Laurentiis da quando era bambino | stava per prenderlo ma…il

forzazzurri

(Di sabato 6 luglio 2019)a Dedaera. Il Corriere dello Sport rivela il retroscenaa Dedaera. Il Corriere dello Sport rivela il retroscena. Come riporta il quotidiano, “così, per restare nel solco: da Zalayeta (nella stagione del debutto in serie A) per arrivare a Quagliarella; e poi da Quagliarella a Cavani; e a seguire da Cavani a Higuain; e per «dimenticare» lo «sgarbo», da Higuain a Milik; e a fianco e intorno, per arricchirsi di gol, da Lavezzi a Pandev, da Mertens a Callejon, da un super-bomber a un altro, rimanendo sempre a guardare le stelle da vicino, corteggiandole educatamente o anche ossessivamente. Ditelo con i gol: e il Napoli c’è riuscito – per investimento, per vocazione tattica e per autorevolezza degli interpreti – si è tuffato in quel mercato gigantesco che racchiude in sé gli uomini dei ...

