Canottaggio | Matteo Lodo torna ad allenarsi con la Nazionale | obiettivo Mondiali

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019)ha risolto i problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi mesi ed è stato aggregato nel ritiro dellaitaliana diiniziato ieri a Piediluco e che si concluderà il prossimo 19 luglio. Il 24enne nativo di Terracina ha dovuto fare i conti con un mal di schiena che gli impediva disenza avvertire dolore. I medici federali hanno optato per una cura conservativa: tanto riposo e terapie che hanno impedito al campione del mondo 2017 nel 2 senza con Giuseppe Vicino di prendere parte agli Europei ed alle prime tappe di Coppa del Mondo. L’, d’altronde, è sempre rimasto uno solo: idi Linz a fine agosto che fungeranno da qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il portacolori del Bel Paese avrà poco meno di due mesi di tempo per riacquistare una buona condizione in vista dell’appuntamento iridato. Una ...