davidemaggio

(Di sabato 6 luglio 2019) Una Voce per Padre Pio - Romina Power Su Rai1 Una Voce per Padre Pio hanno conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 La Madre dei Miei Sogni ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Chicago MED ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Basic Instinct totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Paura d’Amare ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 La Notte dei Record ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 Techetechetè ottiene .000 spettatori con il %. Su Canale 5 ...

SerieTvserie : Ascolti tv venerdì 5 luglio 2019 - AndreaFilocomo : RT @FabioTraversa: Anche in estate gli ascolti contano: #quartogrado da venerdì a domenica (per tutelare #lasailultima?), scomparso dal pal… - FabioTraversa : Anche in estate gli ascolti contano: #quartogrado da venerdì a domenica (per tutelare #lasailultima?), scomparso da… -