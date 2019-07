Vladimir Putin | uno Zar a Roma

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) “Se solamente Dio inventasse delle nuove parole potrei scrivere per te nuove canzoni d’amore”. L’urlo dei sessantamila che allo stadio Olimpico impazziscono per Ultimo – cantante idolo di ragazzine (e non) – avvolge Villa Madama, sulle pendici di Monte Mario, dove Giuseppe Conte sta mostrando il panorama mozzafiato aprima della cena di gala delle due delegazioni governative. Non è così spericolata l’accoglienza che il governo italiano riserva all’amico Vlad, ma poco ci manca. Matteo Salvini si presenta in tarda serata negli studi di Fuori dal coro, Rete4. Mario Giordano gli chiede come sia il presidente russo. Lui ci pensa, alza lo sguardo al cielo, cerca le parole giuste. Poi: “È un personaggio top”. Motivazione: “È uno di quei personaggi che lascerà traccia di sé ...

Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Palazzo Chigi, la conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT e del Presidente della Federazi… - Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiuseppeConteIT accoglie il Presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, a Palazzo Chigi ?? D… - rusembitaly : In occasione della visita in #Italia del Presidente Vladimir #Putin l'Ambasciatore della Federazione Russa in Itali… -