Pogba al Real? La bomba dalla Spagna | “Costerà 80 milioni più Bale e Kroos”

Calciomercato Real Madrid - i blancos continuano a spingere per Pogba : lo United però spara altissimo : Secondo i media spagnoli, il Real Madrid continua il pressing per Pogba per il quale però servono tanti soldi per strapparlo allo United Il Real Madrid continua a spingere per portare Paul Pogba in Spagna, il club di Florentino Perez ha inserito il francese in cima alla lista della spesa e non ha intenzione di mollarlo. Secondo i media spagnoli, la cifra richiesta dal Manchester United è di quelle che fanno tremare i polsi, considerando ...

Calciomercato Spagna - Real e Barça continuano ad insistere per Pogba e Neymar : L’intenzione è di non voler mollare la presa fino all’ultimo. Stiamo parlando del Real Madrid e di Paul Pogba. La stampa spagnola fa capire che i blancos non hanno alcuna intenzione di gettare la spugna e proveranno ad accontentare Zidane. Stesso discorso tra il Barcellona e Neymar, anche se in questo caso c’è da considerare la forte resistenza del PSG sul prezzo. I parigini non hanno intenzione di fare sconti dopo aver ...

Real Madrid - se non arriva Pogba è pronto Van De Beek : 50 milioni sul piatto : Non si vuole fermare Florentino Perez. Prosegue senza sosta la faraonica campagna acquisti del Real Madrid nonostante siano stati messi a segno già diversi colpi importantissimi. L’obiettivo è regalare a Zidane un centrocampista giovane e forte. E’ risaputo dell’interesse verso Pogba, ma al momento c’è qualche difficoltà per arrivare al francese. E così, come fanno sapere dalla Spagna, i blancos hanno pronta ...

Dalla Spagna : Pogba preferirebbe ritornare alla Juve che trasferirsi al Real Madrid : Dal primo luglio parte ufficialmente il calciomercato, anche se alcune trattative sono in via di definizione ed altre invece sono state già definite: le protagoniste in Serie A attualmente sono soprattutto le società di vertice, con Juventus, Inter e Napoli che sono pronte a rinforzare le loro rose per poter essere competitive in Serie A ed in Champions League. Proprio l'Inter a breve potrebbe ufficializzare Lazaro dall'Hertha Berlino e Dzeko ...

Pogba Juventus - adesso è possibile : bianconeri in vantaggio sul Real : Pogba Juventus – Con il passare dei giorni il futuro di Paul Pogba sembra sempre più lontano dal Manchester United. Stando infatti a quanto riportato dal ‘Daily Star’, anche i Red Devils avrebbero dato l’ok per un’eventuale cessione del centrocampista francese, in Premier League dall’estate di calciomercato del 2016. Solskjaer quindi, non dovrebbe mettere i bastoni fra le ruote alle pretendenti […] More

Pogba Juventus - svolta nella trattativa : assist del Real ai bianconeri : Pogba Juventus – La Juventus non molla Paul Pogba e nei prossimi giorni potrebbe muovere altri passi concreti con il Manchester United. Il centrocampista francese di recente ha ribadito anche pubblicamente di voler lasciare i Red Devils, confermandosi come uno dei nomi più caldi del calciomercato. Leggi anche: Rabiot Juventus, è fatta: contratto monstre al giocatore, tutti […] More

Di Marzio : 'Pogba pensa più a una nuova avventura alla Juve rispetto al passaggio al Real' : Ufficializzato e presentato il nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, per la Juventus è tempo di dedicarsi al mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per incrementare la qualità della rosa bianconera. Gran parte degli investimenti dovrebbero passare da cessioni pesanti: su tutti potrebbe spiccare quella di Joao Cancelo, il terzino portoghese è arrivato a Torino lo scorso anno per 40 milioni di euro e potrebbe lasciare la Juventus per ...

Pogba e il suo agente preferirebbero la Juve al Real Madrid : La Juventus, nella stagione appena conclusa, ha mostrato delle lacune in difesa e a centrocampo. La mediana da due stagioni non è performante come quando c'era Paul Pogba. Il francese si è trasferito al Manchester United nel 2016, lasciando un grande vuoto ed è per questo che Fabio Paratici dall'estate scorsa segue le sue vicissitudini. Tra il gigante di Lagny sur Marne e i Red Devils non è mai sbocciato l'amore per cui adesso, complice il ...

Pogba duello Juve-Real - Inter è rebus Icardi : L'annuncio di SARRI alla Juventus scuote il mondo del calciomercato che di solito la domenica rallenta. Ma quando si tratta di Juve tutto e' possibile, ed ecco che arrivano le parole di Pogba ("potrebbe essere arrivato il tempo di una nuova sfida") sul possibile addio al Manchester United. In casa bianconera hanno immediatamente drizzato le antenne, anche se per il francese in pole position ci sarebbe il Real Madrid. Mentre in Inghilterra ...

Calciomercato Juventus - Daily Mail : 'Per Pogba il Real Madrid avrebbe pronti 168 milioni' : Il Calciomercato della Juventus si intreccia con quello del Real Madrid per Paul Pogba. Il centrocampista francese, secondo il quotidiano spagnolo AS, è diventato il primo obiettivo di Zidane per rinforzare i blancos che, nei giorni scorsi, hanno chiuso l’affare Hazard per 130 milioni di euro. L’offerta del Real Madrid per Paul Pogba Così dalla Spagna è pronta a partire l’offensiva finale per Pogba. Anzi l’operazione sarebbe già scattata la ...

Juventus - “via libera del Chelsea a Sarri”. Pogba si complica - c’è l’assalto del Real : Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Juventus, ma al suo arrivo a Torino potrebbe non trovare Paul Pogba. Sono le voci di calciomercato che arrivano dall’Inghilterra. Da una parte il Guardian scrive che il tecnico toscano è ormai pronto a cominciare la sua avventura in bianconero, avendo ottenuto il via libera del Chelsea. Dall’altra il Daily Mirror conferma la notizia che già circolava da inizio giugno: dopo Eden Hazard e Luka ...

Pogba Juventus - da sogno a realtà : “Tornerebbe di corsa a Torino” : Pogba Juventus – Paratici è pronto a regalare un centrocampo da sogno al prossimo allenatore: Sarri o Guardiola, staremo a vedere. Così il nome di Pogba viene ancor più fortemente accostato alla Juventus. La Juventus ha deciso di aumentare chilogrammi e centimetri a centrocampo affiancando al colpo Aaron Ramsey l’innesto di un altro profilo top internazionale e l’obiettivo numero […] More

Juventus - ritorna Pogba : ipotesi reale e concreta! I nuovi dettagli : Pogba Juventus- La Juventus si prepara a riabbracciare Paul Pogba in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca di Marzio” noto esperto di mercato, i bianconeri sarebbe pronti a piombare con forte decisione sul centrocampista del Manchester United. 120 milioni la valutazione fatta dal club inglese, la Juventus non vorrebbe spingersi oltre gli […] L'articolo Juventus, ritorna Pogba: ipotesi reale e ...

Real Madrid - Pogba e il sogno Salah per tornare Galactico. Ma il vero colpo è del Barça. Occhio a Griezmann e Rakitic : Per essere attraenti, oltre alla benevolenza di madre natura, c’è bisogno di personalità e inclinazione. Tutte qualità che il Barcellona ha fiutato da tempo anticipando la concorrenza e strappando al mondo, già nel mese di gennaio, lo straordinario talento di Frenkie De Jong per la bellezza di 75 milioni di euro più 11 legati ai bonus. L’ormai ex centrocampista dell’Ajax arricchirà la mediana della squadra blaugrana: “Ha tecnica, visione, ...