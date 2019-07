MotoGp | Vinales non si arrende | “difficile tenere il passo di Marquez | ma ci proveremo

MotoGp – Marquez sorride al Sachsenring : “siamo partiti forte - ma le Yamaha di Quartararo e Vinales sono vicine” : Marquez soddisfatto dopo la prima giornata di prove in pista al Sachsenring: le parole dello spagnolo della Honda dopo le Fp2 del Gp di Germania E’ Marc Marquez il miglior pilota delle Fp2 al Sachsenring: dopo la prima sessione dominata da Quartararo, lo spagnolo della Honda si è ripreso il suo posto nella pista tedesca dove trionfa da anni. Sensazioni dunque positive per il campione del mondo in carica: “contento perchè siamo ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Germania 2019 : “La chiave per noi saranno le curve lente - dobbiamo gestire bene le gomme per avere chance” : A pochi giorni dalla straordinaria vittoria di Assen, Maverick Viñales è pronto a rimontare in sella alla sua Yamaha M1 in vista del nono round del Motomondiale 2019, il GP di Germania. Il weekend olandese è stato un vero sospiro di sollievo per il talentuoso pilota iberico, che ha ritrovato a pieno il feeling con il suo mezzo e si è riproposto sui livelli altissimi che tutti si attendevano da lui quando ha deciso di firmare per Yamaha, ...

MotoGp - le rivelazioni di Viñales : “sono stati tempi duri - ho anche pianto. Valentino Rossi? Ecco cosa penso di lui” : La prima vittoria in stagione della Yamaha porta la firma di Viñales, riuscito a tagliare per primo il traguardo del Gp di Assen Maverick Viñales ha regalato alla Yamaha la prima vittoria di questa stagione, precedendo Marc Marquez e Fabio Quartararo sul traguardo del Gp d’Olanda, andato in scena sul circuito di Assen. AFP/LaPresse Un successo liberatorio per lo spagnolo, che ai microfoni di Marca ha espresso tutte le proprie ...

