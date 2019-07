Mediterranea | allarme dell' equipaggio | dell' Alex | È impossibile arrivare a

blogo

(Di venerdì 5 luglio 2019) Da due giorni in circa sessanta persone su una barca a vela di soli 18 metri, senza il bagno, senza "coperta", con le coperte termiche come unico mezzo per proteggersi dal sole e con casi di pidocchi e scabbia a bordo. Questa è la situazione a bordo, la barcaa Ongche è bloccata in acque internazionali in attesa che navi italiane o maltesi si avvicinino per il trasbordo.La Open Arms si era offerta di effettuare il trasbordo, ma le è stato negato, perché sempre di Ong si tratta. La linea del Viminale è questa: "L'vada a La Valletta". Il motivo è che non vuole che l'Italia abbia a che fare con persone salvate da una Ong, perché creerebbe un "precedente". Il MoVimento 5 Stelle non ha il coraggio di opporsi a questo modo di agire e così i 41 migranti rimasti a bordo (a 13 è stato preso di trasbordare) più l'sono costretti a stare in mezzo al ...

SegatoriRosalba : RT @Avvenire_Nei: Migranti. Missione Mediterranea avvista gommone con 52 a bordo, lanciato l'allarme - EnricoFarm : RT @Avvenire_Nei: Migranti. Missione Mediterranea avvista gommone con 52 a bordo, lanciato l'allarme - PLanciani : Poche idee, ma confuse PASTICCIO MALTESE Si ingarbuglia il caso del veliro #Mediterranea fermato al largo di Lamped… -