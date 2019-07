Lo fa nella Jacuzzi! Elettra Lamborghini e il video super hot

(Di venerdì 5 luglio 2019) Se c’è una cosa chesa fa davvero ma davvero bene… beh, quello è il twerking. “The queen”, qualcuno la chiama per il modo in cui riesce a far ondeggiare i suoi generosi glutei. Ora però, grazie alla recente esperienza come giudice di The Voice of Italy su Rai Due,si è fatta conoscere ancora meglio dal grande pubblico. La giovane ereditiera ha così dato prova del suo impegno come protagonista televisiva, a fianco di Morgan, Gue Pegueno e Gigi D’Alessio.rimane comunque nota per il suo essere provocatoria in ogni contesto. Di recente, per esempio, sul profilo ufficiale Instagram della giovane emiliana è apparso undove la si vede in piscina. Qui si scatena al ritmo di una musica latino-americana, mentre sotto di lei l’acqua dell’idromassaggio stimola ulteriormente il movimento sinuoso.