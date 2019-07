Inter | la zampata di Antonio Conte | dopo Barella | obiettivo Vidal | il big che dovrà

liberoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) Ladipotrebbe stravolgere l'. Il neo-tecnico nerazzurro avrebbe bocciato Radja Nainggolan, arrivato un anno fa dalla Roma come colpo dell'anno e mai veramente integratosi nel suo nuovo club. Il 30enne ex Cagliari e Roma sarebbe chiuso dall'acquisto di Nicolò, ma a

GobbatoBruno : @cicciovalenti Vorrei capire meglio il “se segni per te”. A me sembra sempre che con i 20epassa gol di icardi in In… -