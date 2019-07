Gullit – Quando il destino è scritto | il figlio di Ruud debutta con l’Az | anche un altro

calcioweb.eu

(Di sabato 6 luglio 2019) Cos’ha di speciale il ragazzo nella foto? Nulla, a parte il fatto di esseredie nipote di un altra leggenda del passato. Maximha fatto il suo debutto con la maglia dell’Az Alkmaar in un’amichevole contro il Paok Salonicco. Unsegnato quello di Maxim. Il padre ha guidato il Milan tra la fine degli anni ’80 e i primi anni ’90, ma il ragazzo ha il DNA di uncampione. La madre di Maxim è Estelle Cruijff, nipote di Johan. Quindi nelle vene del giovane difensore scorre il sangue di due grandissimi calciatori. Aspettative mica da ridere. Intanto, Maximsi gode il momento, celebratodal padre in un post su Instagram con gli hashtag “giovane re”, “nuova generazione” e “papà orgoglioso”. Visualizza questo post su Instagram His ...

