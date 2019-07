Grecia al voto | la destra avanza Per i sondaggi è finita l' era Tsipras

huffingtonpost

(Di venerdì 5 luglio 2019) Salvo sorprese dell’ultimo minuto, le elezioni di domenica insuggelleranno la fine di un’era. Quella di Alexis. Al posto del leader di Syriza, diventato premier nel 2015 nel pieno della crisi economica della, gli analisti si aspettano la vittoria di Kyriakos Mitsotakis, capo di Nuova Democrazia ed esponente di una delle più note dinastie politiche del Paese. Un ritorno al passato, dunque? Non è scontato. Secondo gli analisti, infatti, la vittoria di Mitsotakis - che potrebbe ottenere anche la maggioranza assoluta in Parlamento - sarà dovuta più al suo carisma che a una ritrovata fiducia dei greci nei confronti di uno dei partiti responsabili del crollo economico del Paese.Le ragioni della fine dell’eraMa perché gli elettori volteranno le spalle al premier che ha traghettato - pur con non poche ...

