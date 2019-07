Calciomercato Juventus – Ufficiale l’arrivo di Demiral dal Sassuolo | cifre e dettagli

sportfair

(Di venerdì 5 luglio 2019) Laannunciadi Merihdal: il difensore turco si trasferisce in bianconero per 18 milioni di euro Non sarà Matthijs De Ligt, ma laha comunque un nuovo giovane difensore pronto a dare il cambio a Bonucci e Chiellini. La società bianconera, tramite un comunicato, ha annunciatodi Merihdalper una cifra vicina ai 18 milioni di euro, pagabili in 4 anni: “Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società U.S.Calcio S.r.l. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Meriha fronte di un corrispettivo di € 18 milioni pagabili in quattro esercizi.ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024“.L'articolo...

Sport_Mediaset : #Calciomercato Juventus, #DeLigt si complica. Dalla Spagna: 'Barcellona in agguato'. - DiMarzio : #Calciomercato | La #Juventus ha preparato l’offerta per #DeLigt - SassuoloUS : #Calciomercato: ufficiale la cessione di #Demiral alla Juventus. In bocca al lupo @Merihdemiral! Clicca su… -