Almanacco del 05-07-2019 ore 07 | 30

Almanacco del 04-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è giovedì 4 luglio no magari si è il 4 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Dorligo vescovo di Augusta Sant’Antonino Antonino di Piacenza grande festa Piacenza è amici belli e Santa Elisabetta Regina metteremo proprio di lisabetta un nome biblico che Latino a fare come Elizabeth deriva dall’ebraico l scema composto dlb unito esce basette nel significato di il mio Dio è ...

Almanacco del 03-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del Giorno buongiorno buongiorno è il famoso giro di noi e noi e mercoledì 3 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Tommaso Apostolo facciamo un Tantissimi auguri a tutti coloro che portano questo nome e gli auguri oggi li fa in particolare anche ad Antonella che compie gli anni Tantissimi auguri tutti coloro che sono nati quest’oggi nella prima parte della vostra vita o tenete successi ...

Almanacco del 02-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco Non ci crederete mai sabato mattina e con la voce come vi dico che oggi è il 15 giugno Buongiorno da Francesco Vitale e come ha scritto su Facebook la nostra meravigliosa Francesca Alla faccia di chi ci vuole male oggi siamo così è oggi 12 abbiamo il dentino avvelenato No No scherziamo buongiorno buongiorno Oggi la chiesa Ricorda i santi Vito e compagni Martiri Vito che deriva dal latino Vito’s mutuato a sua volta ...

Almanacco del 01-07-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia una nuova settimana iniziamo la dai e lunedì primo luglio Inizia pure un nuovo mese Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Teodorico Abate Santa Ester Regina Ester il nome si fa ridere un’antica parola indoeuropea Spero che significa Stella comune tra l’altro molte lingue grecizzato in Ester si diffuse in tutto l’occidente anche in memoria della bibliche regina di ...

Almanacco del 29-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è sabato 29 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa Ricorda i Santi Pietro e Paolo patroni d’Europa Pietro dall’antico termine Aramaico che fa roccia il nome Pietro fu imposto da Gesù all’apostolo per diletto in Occidente si è ripresa la versione greca petros latinizzato poi in Petrus molto usato come suffisso iniziale in diversi nomi compositi largamente diffuso in tutta Italia dai ...

Almanacco del 28-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno e siamo venerdì 28 giugno Ormai il giro di boa abbiamo lui da mo che è stato fatto Buongiorno da Francesco Vitale buon fine settimana Oggi la chiesa ricorda Santa Ada il personale in realtà Ricordiamo anche sant’ireneo Eh ma per il vescovo di Lione le sante Marcella basilide e potamiena Martiri Ma noi parliamo di Anna perché Perché si il personale deriva da una radice germanica adalah indicante quanti fossero ...

Almanacco del 27-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno Non ci crederete me sabato mattina e con la voce con gli dico che oggi è il 15 giugno Buongiorno da Francesco Vitale e come ha scritto su Facebook la nostra meravigliosa Francesca Alla faccia di chi ci vuole male oggi siamo così eh non glielo abbiamo il dentino avvelenato No No scherziamo buongiorno buongiorno Oggi la chiesa Ricorda i santi Vito e compagni Martiri Vito che deriva dal latino Vito’s mutuato a ...

Almanacco del 26-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è mercoledì 26 giugno Buongiorno da Francesco Vitale oggi il chiesa ricorda San Vigilio patrono di Trento e San Rodolfo vescovo di Gubbio dobbiamo parlare di Don Rodolfo di origine germanica significa lupo della gloria riferimento alle meteologia sacra degli antichi germanici dove gruppo era simbolo di forza commentato fin dal quinto secolo entro in Italia con invasione dei Longobardi nella forma latinizzato ...

Almanacco del 25-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno siamo a noi siamo a Ischia martedì 25 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Massimo Vescovo di Torino e la beata Isabella Isabella nome biblico deriva dall’ebraico elisheba composto da Elvi io e te Uniti nel significato di il mio Dio e perfezione questo nome molto diffuso oggi anche nelle sue varianti e ridotte quale Isa Elisa riservata introversa difficile entrare nel suo mondo ...

Almanacco del 24-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno inizia la nuova settimana Che dolor ragazzi che dolore Buongiorno lunedì 24 giugno oggi ricordiamo la natività di San Giovanni Battista e quindi facciamo tantissimi auguri a tutti coloro che portano il nome di Giovanni l’ebraico janam composto dagli avverbio unito al verbo ha avuto Misericordia nome biblico dal chiaro significato è posato e ragionevole responsabile a scatenarsi con gli amici ma prima di ogni ...

Almanacco del 22-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ci siamo al sabato 22 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Paolino vescovo di Nola è San Flavio Clemente Flavio dal latino Flavio su un cognome e nome gentilizio diffuso largamente a Roma sin dall’antichità il riso e riprendere omonimo Imperatore Tito Flavio Vespasiano deriva dal termine flavus giallo nell’accezione di biondo ha una particolare predisposizione rendere ...

Almanacco del 21-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ci siamo arrivati a venerdì 21 giugno in anche l’estate se vogliamo avere un buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Luigi Gonzaga e i santi Rufino e Marzia Martin e noi che andiamo a riesumare dal nostro repertorio Marzia che deriva dal latino marzio’s antico gentilizio Che significa dedicato a Marte Grazie personaggi storici quali Marziale Marciano entro in uso come personale la ...

Almanacco del 20-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno è giovedì e giovedì Buongiorno amici belli Henry trovati siamo sempre Ilary noi la mattina è qualcuno dirà Ma che ci avranno da urlare a quest’ora quando le persone ancora soprattutto oggi che c’è la seconda prova gli esami di stato e gli esami di maturità è visto ieri è come Com’è andata bene con che prima prova e parliamo di altro oggi la chiesa amici intanto Buongiorno io sono Francesco Vitale ...

Almanacco del 19-06-2019 ore 07 : 30 : l’Almanacco del giorno ci siamo a mercoledì 19 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Giuliana Falconieri Giuliana deriva dal latino iulianus cognome Romano Che significa appartenente alla gens Iulia molto diffusi in epoca Impero divenuto Popolare nei primi secoli dell’età volgare o non è ancora oggi piuttosto usato in tutta Italia intelligente vivace è uno spirito libero e spesso tende a seguire le ...