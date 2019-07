Allerta caldo Bologna | temperature di +37°C in città e nei comuni limitrofi almeno fino a

Allerta Meteo Marche - attenzione al caldo nel weekend : attesi+38°C : Allerta Meteo della Protezione civile Marche per un aumento delle temperature che, in particolare domenica 7 luglio, porterà ondate di calore con Allerta dei servizi sanitari e sociali e livello di pericolo tre (ad Ancona) e due in vari punti delle altre quattro province. Le previsioni indicano temperature fino a +37°C ad Ancona, Fermo, Macerata, fino a +38°C a Pesaro e Ascoli Piceno. Ad Ancona sotto la supervisione dell’assessorato alle ...

Meteo Sardegna - Allerta caldo africano : in arrivo 4 giorni bollenti : Meteo Sardegna, allerta caldo africano: in arrivo 4 giorni bollenti La Protezione civile ha emanato un avviso per condizioni Meteo avverse dovute all’arrivo di un’eccezionale ondata di calore. Per 4 giorni consecutivi le temperature raggiugeranno i 42 gradi Parole chiave: ...

Caldo - arriva la bolla africana in Sardegna : è Allerta - temperature oltre i 40 gradi : Weekend bollente in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta Caldo fino a lunedì 8 luglio. Dal pomeriggio di oggi venerdì 5 luglio si prevede sulla Sardegna un ulteriore e graduale innalzamento delle temperature. Si avranno in media 38-39 gradi con punte che toccheranno i 41-42.Continua a leggere

Allerta caldo in Sardegna : bolla africana sull’Isola - punte di +42°C : Il Centro polifunzionale decentrato della Protezione civile della Regione Sardegna ha emesso un’Allerta meteo per alte temperature: “Dal pomeriggio di oggi e fino alla giornata di lunedì prossimo 9 luglio si prevede sulla Sardegna un ulteriore e graduale aumento delle temperature. In particolare – si spiega in una nota – nel pomeriggio di oggi le temperature saranno molto elevate nelle zone interne, mentre da sabato a ...

Allerta caldo a Firenze : confermato il codice rosso oggi e domani : Prosegue anche nel weekend l’Allerta Caldo a Firenze: il codice rosso sarà in vigore oggi e domani ma domenica sarà declassato a giallo, secondo il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di ...

Allerta caldo nel weekend : le città con “bollino rosso” [ELENCO] : Pubblicato il nuovo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute: nel fine settimana 3 città sono contrassegnate da “bollino rosso”. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e tutti i dettagli sui livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello ...

Allerta caldo a Firenze : codice rosso fino a sabato : Prosegue l’Allerta Caldo a Firenze: il codice rosso sarà in vigore da oggi fino a sabato 6 luglio, secondo quanto stabilito dal nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. La temperatura massima percepita oggi, domani e sabato, secondo le previsioni, ...

Allerta Meteo - Mercoledì 3 Luglio estremo sull’Italia : caldo esagerato al Centro/Sud - temporali violentissimi al Nord [MAPPE] : Allerta Meteo – E’ tornato a splendere il sole oggi in quasi tutt’Italia, pur con qualche temporale pomeridiano in atto all’estremo Nord, al confine tra il Piemonte e la Francia nel Parco nazionale del Mercantour e al confine tra il Friuli Venezia Giulia e l’Austria meridionale, tra Tarvisio e Villaco, proprio nella zona del valico. Le temperature sono elevate in tutt’Italia, soprattutto al Sud tra Puglia e ...

Allerta caldo a Firenze : confermato il codice rosso anche oggi e domani : A Firenze è confermato anche oggi e domani il codice rosso per il Caldo, mentre il 4 luglio l’Allerta sarà declassata a livello 1: lo stabilisce il bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute, coordinato dal ministero della salute. La temperatura massima percepita oggi e domani sarà di +36°C, ...

Caldo : oggi Allerta rossa in 4 città : Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal Ministero della Salute, oggi le città da “bollino rosso” oggi sono 4: Bolzano, dove la temperatura massima percepita è +33°C, Brescia e Firenze con +36°C e Perugia con +35°C. Bollino arancione a Campobasso, Frosinone, Rieti e Torino. Domani ancora “bollino rosso” per Firenze, Perugia e Rieti. Legenda: Livello 0 – Livello ...

Allerta caldo a Firenze : codice rosso fino a mercoledì : Prosegue l’Allerta Caldo a Firenze: codice rosso in vigore da oggi fino a mercoledì 3 luglio, secondo il nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal Ministero della Salute. La temperatura massima percepita oggi sarà di 37°C, mentre domani e mercoledì di 36°C. Alle 09:30 di oggi ...

Meteo - ancora Allerta caldo : oggi “bollino rosso” in 3 città [ELENCO] : L’ondata di calore continua a stringere nella sua morsa alcune città italiane: oggi caldo da “bollino rosso“, livello di allerta 3 (il più alto), a Bolzano, Brescia e Firenze. oggi bollino arancione, livello di allerta 2, a: Perugia, Rieti, Torino. Bollino giallo ad Ancona, Bologna, Campobasso, Genova, Milano, Roma e Verona. Il ministero della Salute ha attivato nei giorni scorsi il numero di pubblica utilità 1500 per ...

Ondata di caldo africano : Parigi revoca il livello di Allerta 3 - ma prosegue la vigilanza : La fase di emergenza per l’Ondata di caldo africano a Parigi sembra essere terminata: la prefettura dell’Ile-de-France, la regione della capitale, ha annunciato questa mattina la revoca del livello 3 di “allerta canicule” decretata il 23 giugno scorso. Tuttavia, “a titolo precauzionale i servizi dello Stato e della Città di Parigi, come anche i servizi di soccorso e di assistenza sanitaria, proseguiranno la ...

Caldo africano a Firenze : Allerta rossa anche sabato e domenica - livelli di ozono in aumento : Prosegue l’allerta Caldo a Firenze. Il codice rosso è previsto anche domani, sabato 29 giugno, e domenica. E’ la novità del nuovo bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia SSR Regione Lazio nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del Caldo sulla salute coordinato dal ministero della salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 36°C sia sabato ...