A San Vito Lo Capo le 5 Vele di Legambiente | i «Caraibi siciliani»

(Di venerdì 5 luglio 2019) A Sanloalmeno 700 mila presenza turistiche all’anno. E quest’anno si aspetta ancora il pienone dopo il premio ricevuto dache ha incoronato il suo mare come uno dei più belli d’Italia. E in effetti, lo è. Tre chilometri dal faro al monte Monaco, una spiaggia bianca e finissima di circa un chilometro. Mare pulito e cristallino e servizi per tutti. Questa è la città di SanLo, in provincia di Trapani. Le 5disono simboli che testimoniano non solo il livello di purezza delle acque ma, in generale, la qualità ambientale, la presenza di servizi, il consumo energetico Ma Sanloperò non è solo spiaggia ma anche falesie a picco sul mare turchese. Il segno distintivo del luogo è senza dubbio la spettacolare falesia che contorna la costa per quasi 5 chilometri verso ovest: una successione alta una cinquantina di metri di sculture ...

