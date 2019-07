Universiadi | è subito dominio Cina oro per la Song

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) Tempo di gare e di prime medaglie all'Universiade di Napoli. Eprotagonista. Ad iscrivere per prima il proprio nome nell'albo della trentesima edizione dei Giochi degli universitari e' stata la tuffatrice cinese Shoulin, oro nei tuffi dal trampolino da un metro davanti alla connazionale Chunting Wu argento. A completare il podio la statunitense Tabea Lenz, medaglia di bronzo. Nel pomeriggio i tuffi assegneranno altre medaglie nel trampolino da 1 metro maschile, nella piattaforma femminile e nel trampolino 3 metri maschile.E' l'antipasto di un programma ricco che prevede l'assegnazione di medaglie in altre cinque discipline: ginnastica artistica, tiro a segno, judo, nuoto e scherma. Con speranze di medaglia per gli azzurri soprattutto nella scherma e nel nuoto dove alla Scandone di Napoli scendono in vasca la portabandiera azzurra Ilaria Cusinato nei 400 misti e ...

