Sky – Il Napoli preferirebbe Icardi a Lozano

Sky – Juve con troppi attaccanti in rosa - il Napoli pronto a investire su Icardi : Napoli pronto a investire su Icardi SKY – Juve con troppi attaccanti in rosa, il Napoli pronto a investire su Icardi. Ritorno di fiamma per l’ attaccante argentino che sembrava destinato alla Juve ma che invece è finito in orbita Napoli. Un interesse nato nel 2016, all’ indomani dell’ addio di Gonzalo Higuain e che ogni anno si ripropone. A parlarne sino i colleghi di Sky Sport, Federico Marchetti e Gianluca Di ...

Sky – Icardi aspetta la Juve - ma il Napoli è pronto a spendere 60 milioni più bonus : A Sky si parla di Napoli nello speciale sul calciomercato e Gianluca Di Marzo ha ipotizzato uno scenario interessante tra Inter e Napoli “Paratici ieri a Ibiza per incontrare Wanda Nara. La Juve ha fatto capire che c’è l’interesse per Icardi“. Ma il giornalista sul suo sito ha specificato che in questo momento non ha spazio per chiudere questa operazione per diverse motivazioni: i bianconeri sono impegnati a chiudere per ...

Sky – Napoli su Elmas - l’alternativa dal Bologna. Raiola maxi percentuale per Lozano. Su James… : Napoli su Elmas, l’alternativa dal Bologna. Il punto sulle possibili trattative Napoli su Elmas, l’alternativa dal Bologna. Il punto sulle possibili trattative lo fa Gianluca Di Marzio. Il collega di Sky Sport spiega le difficoltà per il club azzurro ad arrivare a Lozano, vista la percentuale sulla rivendita che Raiola chiede per il calciatore messicano. Di seguito l’ analisi apparsa su gianlucadimarzio.com. “Dopo ...

Sky : Il Napoli pensa a Tierney e Castagne solo se parte Mario Rui : Gianluca Di Marzio a Sky conferma la pista annunciata ieri dal come scritto dal Daily Mail, per Kieran Tierney, terzino sinistro del Celtic Glasgow. Ma il Napoli virerebbe sullo scozzese solo in caso di partenza di Mario Rui “Per il ruolo di terzino sinistro, in caso di addio di Mario Rui, il Napoli continua a monitorare sia Tierney e Castagne dell’Atalanta”. L'articolo Sky: Il Napoli pensa a Tierney e Castagne solo se parte Mario Rui ...

Sky – In attesa di James a Napoli si lavora per il centrocampo : Sky da le ultime notizie sul mercato del Napoli. Per James Rodriguez ci sarà ancora da aspettare, ma intanto De Laurentiis non resta fermo e si concentra sul centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio, sarebbero due i nomi su cui Giuntoli si sta concentrando “Il Napoli in attesa di James sta lavorando sul centrocampista: l’obiettivo numero uno è Elmas del Fenerbahce mentre l’alternativa è Pulgar del Bologna con la clausola rescissoria da 15 ...

Sky- James al Napoli in tempi brevi. C’è da sciogliere il nodo diritti d’immagine : Notizie di mercato da Sky Sport che conferma James Rodriguez molto vicino al Napoli. Il calciatore colombiano, che ha attualmente concluso la Copa America, piace tanto al Napoli, ma soprattutto è il Napoli a piacere a lui, o meglio Carlo Ancelotti. James vuole assolutamente ritrovare l’unico mister che sia stato in grado di farlo esprimere al meglio in una squadra di club. Adesso pare proprio che ci siamo, si tratta di risolvere gli ultimi ...

Sky : “È fatta lascia il Napoli dopo 12 anni - i dettagli” : La redazione di Sky Sport annuncia il triplo colpo di uno scatenato Parma: Luigi Sepe si trasferirà a titolo definitivo al Parma, il portiere dal 2007 era un calciatore del Napoli, dalla società partenopea arriva con la formula del prestito Grassi. Infine arriverà anche Laurini, nella passata stagione alla Fiorentina. Leggi anche : Da Firenze – Affare Veretout, Giuntoli offre Ounas e Rog: possibile prestito oneroso per i due azzurri. La ...

Sky : Nessun big lascerà il Napoli. Allan e Insigne non partono : Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato del mercato in uscita del Napoli ai microfoni di Radio Marte, specificando che il presidente non ha intenzione di indebolire la squadra, ma solo di renderla ancora più competitiva per affrontare la Juve in questa stagione. Proprio per questo non è prevista, al contrario di alcune voci che circolano, Nessuna cessione importante, tra cui quella di Allan o Insigne. “Allan è il giocatore ...

Sky - accostato al Napoli - sceglie la Juventus - i dettagli : Secondo Sky Sport, Luca Pellegrini, accostato nelle scorse settimane al Napoli, ha trovato l’intesa con la Juventus. Si avvicina la fumata bianca per la trattativa tra Juventus e Roma per l’approdo in bianconero di Luca Pellegrini. le parti hanno definito gli ultimi dettagli e il giocatore già nella giornata di domani effettuerà le visite mediche con il suo nuovo club. Leggi anche : ADL: “Manolas e Rodriguez? Dipende dal gioco ...

Sky – Manolas-Napoli - si chiude in queste ore : Giuntoli a Montecarlo da Raiola. Il punto : SKY – Manolas-Napoli, si chiude in queste ore: Giuntoli a Montecarlo da Raiola. Il punto SKY – Manolas-Napoli, si chiude in queste ore: Giuntoli a Montecarlo da Raiola. Il punto. Sembra arrivata l’ ora ‘X’ per la chiusura dell’ affare che porterà il forte difensore alla corte del tecnico Carlo Ancelotti. Da ieri, infatti, il direttore sportivo della SSC Napoli Cristiano Giuntoli si trova a Montecarlo per ...

Sky : Manolas-Napoli - manca ancora qualcosina - Giuntoli da Raiola : Manolas al Napoli. È praticamente fatta. Ma manca ancora qualcosina. Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato, a Sky, chiarisce che tra i club l’accordo è chiuso. Non è ancora chiuso tra il Napoli e il calciatore e quindi tra il Napoli e Mino Raiola agente del difensore greco. Domani, annuncia Di Marzio, Giuntoli andrà a Montecarlo a incontrare il principe dei procuratori. «Al momento – afferma Di Marzio – l’accordo ...

Sky : Fabian Ruiz rinnova con il Napoli fino al 2024 : Il Napoli risponde alle voci che dalla Spagna vorrebbero il forte interessamento del Real Madri per Fabian Ruiz e blinda il suo gioiello. Fabian è reduce da una grande stagione in maglia azzurra e anche con la Nazionale spagnola ha dimostrato il suo valore, proprio per questo il presidente De Laurentiis ha deciso di velocizzare il rinnovo. Secondo Sky Sport, è stata trovata l’intesa per rinnovare il contratto fino al 2024 con un ingaggio ...

Sky – Manolas-Napoli - domani sarà il giorno per chiudere : Diawara nell’operazione. Le ultime : Operazione Manolas, le ultime Operazione Kostas Manolas, domani si può chiudere. Come riportato da Sky Sport, Albiol è ormai un giocatore del Villarreal, quindi si può chiudere definitivamente l’accordo con la Roma. Nell’operazione rientrerà Diawara per portare il difensore in azzurro, ma c’è ancora da definire quale sarà la valutazione economica che verrà fatta. Leggi anche Koulibaly-Manchester City, il club ...

Sky – Manolas al Napoli - club a lavoro per trovare l’accordo : spunta il giorno della possibile chiusura : SKY – Manolas al Napoli, club a lavoro per trovare l’accordo: spunta il giorno della possibile chiusura SKY – Manolas al Napoli, club a lavoro per trovare l’accordo: spunta il giorno della possibile chiusura. Ore decisive per il trasferimento del difensore greco alla corte di Carlo Ancelotti. In uscita Amadou Diawara che dovrebbe accasarsi al club giallorosso. Il collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio scrive ...