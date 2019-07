MotoGp – E’ ufficiale | rinnovato il contratto di Danilo Petrucci con la Ducati

sportfair

(Di giovedì 4 luglio 2019) IlTeam einsieme anche nel 2020: il team di Borgo Panigale ha ufficializzato il rinnovo del ternano Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, lahanno finalmente preso la loro decisione e, oggi, alla vigilia del Gp di Germania, ultimo appuntamento prima della pausa estiva, il team di Borgo Panigale ha annunciato il rinnovo del pilota ternano. “IlTeam ha il piacere di annunciare di aver raggiunto un accordo conper il Campionato Mondiale2020. Il pilota ternano affiancherà quindi Andrea Dovizioso anche per la prossima stagione in sella alla Desmosedici GP“, si legge nella nota. Luigi Dall’Igna, Direttore Generale diCorse: “Siamo molto felici di avere trovato un accordo conper continuare a lavorare insieme anche nella prossima stagione.ha messo in ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #DaniloPetrucci #Ducati 'Arrivare al rinnovo prima della pausa estiva mi dà ancora più serenità' ha detto il p… - dianatamantini : MOTOGP - Ducati Team ufficializza il rinnovo di Danilo Petrucci per la stagione 2020. Il ternano rimarrà per un'alt… - corsedimoto : MOTOGP - Ducati Team ufficializza il rinnovo di Danilo Petrucci per la stagione 2020. Il ternano rimarrà per un'alt… -