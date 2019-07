Mancini a un passo dalla Roma | Barella vuole l’Inter

ilfogliettone

(Di giovedì 4 luglio 2019) Giornata di lavoro sottotraccia per i club della massima serie. In attesa di risposte positive sul fronte, prima uscita da nerazzurro per Stefano Sensi. "L'Intertornare a essere quella squadra che si merita di essere, un grande club a livello europeo. Ci sono tutti i presupposti per riuscirci". Spiega il centrocampista in arrivo dal Sassuolo nella sua prima intervista al canale tematico del club. La squadra di Antonio Conte continua a lavorare a fari spenti per. Dopo le parole del presidente del Cagliari Tommaso Giulini, che lunedì aveva annunciato di aver trovato l'accordo con laper il giocatore, a Milano è stato avvistato l'agente del centrocampista, e di Radja Nainggolan, Alessandro Beltrami. Il giocatore ha già espresso la sua preferenza per l'Inter.L'impressione è che si continuerà a lavorare a fari spenti, non è detto che la soluzione all'enigma ...

