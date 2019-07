Juventus | ufficiale Buffon | “sono felicissimo di tornare a casa”

Juventus - ufficiale il ritorno di Buffon : le cifre : Buffon Juventus – Gianluigi Buffon approda nuovamente alla Juventus. Il portiere, ormai ex Paris Saint-Germain, torna a vestire i panni bianconeri dopo un anno trascorso a Parigi. Una seconda avventura difficilmente pronosticabile solo qualche tempo fa, che riporta Buffon a Torino con un contratto annuale. «Dopo un anno di lontananza da Torino – si legge […] L'articolo Juventus, ufficiale il ritorno di Buffon: le cifre è stato ...

Juventus - UFFICIALE : Buffon atto secondo! “Bentornato a casa - Gigi” : Buffon Juventus- La Juventus ha ufficializzato il ritorno a casa di Gigi Buffon. Dopo le visite mediche di questa mattina, i bianconeri hanno comunicato l’ufficialità dell’operazione. Buffon Juventus, UFFICIALE: ecco il comunicato del club Dopo un anno di lontananza da Torino, Gianluigi Buffon ritorna alla Juventus, siglando un accordo sino al 30 giugno 2020. Era il […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Buffon atto secondo! ...

Mercato Juventus : ufficiale l’acquisto a parametro zero di Adrien Rabiot : Adrien Rabiot è ufficialmente un giocatore della Juventus, 24 anni e già 19 trofei vinti in carriera con il PSG, giovane e talentuoso, il francese arriva alla corte di Sarri dopo alti e bassi sia con il club parigino che con la nazionale Francese. Pronto per la consacrazione a livelli europei, si è presentato fin da subito con una serietà e una professionalità non indifferente....Continua a leggere

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Buffon : domani le visite mediche : Gigi Buffon torna alla Juventus dopo una stagione passata a difendere i pali del Paris Saint-Germain: dopo le visite mediche di domani arriverà la firma su un contratto di un anno La notizia era nell’aria da diversi giorni, mancava solo la conferma Ufficiale: Gigi Buffon tornerà alla Juventus. Il club bianconero ha fissato nella giornata di domani le visite mediche, poi l’ex portiere e capitano bianconero tornerà a difendere i pali della ...

Calciomercato Juventus - ufficiale l’acquisto di Rabiot : domani la presentazione : Dopo l’arrivo di ieri sera a Torino e le visite mediche di questa mattina al J Medical, Adrien Rabiot è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus. Lo comunica la società bianconera in una nota sul proprio sito. Il centrocampista francese, prelevato a parametro zero, lascia il Psg dopo sette anni (con una parentesi di 13 partite giocate al Tolosa). Il nuovo acquisto verrà presentato domani all’Allianz Stadium alle ...

Rabiot Juventus - UFFICIALE : è nuovo calciatore bianconero -FOTO- : ???Rabiot Juventus – Secondo colpo a parametro zero per il centrocampo della Juventus . Paratici infatti, dopo Aaron Ramsey, ha messo sotto contratto anche Adrien Rabiot. Nel comunicato della Juventus non si fa riferimento alla durata dell’accordo, ma soltanto alla conferenza stampa di presentazione, programmata per domani (martedì) alle 11 all’Allianz Stadium. Leggi anche: Mercato […] More

Juventus - ufficiale l’arrivo di Rabiot : Adrien Rabiot è ufficialmente un giocatore della Juventus: lo ha annunciato il club bianconero sul proprio sito. “Classe, capacità di inserimento, doti fisiche di altissimo livello, rapidità palla al piede. Lui è Adrien Rabiot, nato il 3 aprile 1995 a Saint-Maurice, Francia. Lui sarà un nuovo centrocampista della Juventus, dopo 7 anni al PSG (con una parentesi di […] L'articolo Juventus, ufficiale l’arrivo di Rabiot è stato ...

Higuain Juventus - ora è UFFICIALE : ecco il futuro del Pipita : Higuain Juventus- Ora è anche UFFICIALE, Gonzalo Higuain farà ritorno alla Juventus e dirà addio al Chelsea in maniera definitiva. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese, il quale, tramite il proprio sito internet UFFICIALE, ha confermato la separazione dal Pipita in vista della prossima stagione. Addio trapelato nelle scorse settimane e ora reso […] More

Calciomercato Juventus – Ufficiale il ritorno di Higuain : se Sarri non riuscirà a farlo rinascere sarà addio : Gonzalo Higuain torna ufficialmente alla Juventus, l’annuncio arriva dal Chelsea tramite un comunicato Ufficiale. Se Sarri, suo mentore, non riuscirà a farlo ‘rinascere’, ci sarà l’addio definitivo Tramite un comunicato Ufficiale apparso sul sito del Chelsea, è stato confermato il ritorno di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il centravanti argentino a Londra ha totalizzato 18 presenze segnando 5 gol, senza mai ...

UFFICIALE – Fabio Pecchia nuovo membro della Juventus : La FC Juventus, tramite il profilo UFFICIALE Twitter ha annunciato che Fabio Pecchia è un nuovo membro del club. Fabio Pecchia sarà l’allenatore della squadra Under 23. #Under23, benvenuto al nuovo Mister, Fabio Pecchia! pic.twitter.com/viHUls3sxw — JuventusFC (@Juventusfc) June 29, 2019 Continua a leggere su ForzAzzurri: Il Mattino – Napoli, fatta per Manolas, rifiutata offerta per Hysaj. Novità Castagne e Zapata. Il ...

Calciomercato Juventus : Demiral possibile sorpresa per Sarri - sarebbe quasi ufficiale : In attesa di ufficializzare i grandi acquisti (su tutti i nomi più chiacchierati sono quelli di Rabiot, De Ligt e del 'sogno' Pogba), prosegue il lavoro della dirigenza bianconera alla ricerca di giovani in grado di essere già pronti per rimanere nella rosa della Juventus. sarebbe già stato acquistato dal Genoa il centrale difensivo argentino Cristiano Romero, che dovrebbe rimanere un altro anno nella società ligure. Fra l'altro, in una recente ...

Juventus - ufficiale : Bentancur rinnova fino al 2024 : Continua il rapporto tra la Juventus ed il centrocampista Bentancur. Da due anni è uno dei giocatori che hanno l’onore di detenere le chiavi del centrocampo bianconero. Il che, se si guarda la sua carta d’identità, che alla voce età recita 21 anni (ne compirà 22 fra pochi giorni), la dice lunga sulla sua maturità, il suo talento e le sue doti naturali di leadership. Stiamo parlando di Rodrigo Bentancur, che ha appena prolungato il suo ...

Calciomercato Bologna - ufficiale : riscattato Orsolini dalla Juventus : Calciomercato Bologna – E’ arrivata anche l’ufficialità: Riccardo Orsolini è stato riscattato dalla squadra emiliana. Il club bianconero manterrà un’opzione di riacquisto sul calciatore, fissato intorno ai 22,5 milioni e nell’ambito della cessione dell’azzurrino approderà a Torino il difensore Hamza El Kaouakibi, di rientro a Casteldebole dal prestito alla Pistoiese e che andrà a rinforzare la squadra ...

Juventus - UFFICIALE : Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri : Sarri Juventus UFFICIALE- Come accennato in mattinata, Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus, stavolta in maniera UFFICIALE. View this post on Instagram OFFICIAL | Maurizio Sarri is the new Juventus coach #WelcomeSarri A post shared by Juventus Football Club (@Juventus) on Jun 16, 2019 at 6:03am PDT Ecco il comunicato della Juventus Ha […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Sarri è il nuovo allenatore dei bianconeri ...