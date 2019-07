Joan Mir MotoGP | GP Germania 2019 | “In passato sono stato molto forte qui | ma in MotoGP è

oasport

(Di giovedì 4 luglio 2019) Si è aperto con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì il weekend del Gran Premio di, nono round stagionale del Mondiale. L’ultima gara di Assen ha messo in evidenza le grandi potenzialità di uno dei rookie più interessanti della classe regina,Mir. L’iberico della Suzuki, campione del mondo Moto3 del 2017, non è riuscito da subito ad adattarsi al meglio alla categoria e al mezzo per poi effettuare un bel salto di qualità nelle ultime settimane come postestimoniare il sesto posto di Barcellona ed il recente ottavo posto in Olanda dopo aver battagliato a lungo con le Ducati per la quarta piazza. “Durante le prime gare ho faticato parecchio per diversi motivi, tra cui un po’ di sfortuna e qualche errore di troppo da esordiente – analizza Mir – ma ora sembra che da Barcellona ogni volta riusciamo a compiere ...

