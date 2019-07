Il Partito democratico si scopre partito ' sassolizzato'  

Dopo dodici giorni il Partito democratico si è accorto del caso Sea Watch 3 : Il Partito Democratico ha iniziato a parlare del nuovo caso Sea Watch 3 al dodicesimo giorno di permanenza in mare della nave della ONG tedesca. I democratici sostengono l'appello alla Corte di Strasburgo della ONG, spiegando che i giudici "potranno riscontrare le violazioni dei diritti umani che si commettono in queste ore".Continua a leggere

La tirannia degli ultrasettantenni nel Partito democratico : Negli Stati Uniti l’età media dei deputati democratici è di 72 anni. Il rifiuto di alcuni leader di rinunciare alla vita pubblica danneggia il Partito più di quanto si pensi. Leggi

La pace nel Partito democratico è già terminata - renziani sul piede di guerra : È durata poco la pace all’interno del Partito democratico. Le nomine dei vertici del PD hanno di fatto scoperchiato il vaso di pandora, facendo fuoriuscire quei malumori che si erano placati, per qualche tempo, con la nomina di Nicola Zingaretti a segretario del Partito. Le divisioni interne al Partito democratico evidentemente non sono mai state ricucite e adesso esplodono in maniera fragorosa come rivelato da un articolo dettagliato del ...

Le troppe facce del Partito democratico : Nelle ultime ore è salita la tensione nel Partito democratico. L’oggetto del contendere riguarda la proroga della missione in Libia, su cui si voterà alla Camera nei prossimi giorni. Il Partito di centro-sinistra avrebbe dovuto seguire la linea di Minniti, ma il deputato Matteo Orfini e il senatore Francesco Verducci si sono fatti sentire, rivolgendosi al capogruppo del Pd a Montecitorio, Graziano Delrio. “Come possiamo pensare di ...

Il governo ascolta il Partito democratico : finanziamenti ai sexy shop nel dl crescita : Il Partito Democratico ha chiesto e ottenuto una modifica nel dl crescita, passato alla commissione Finanze della Camera e previsto al voto per lunedì. I sexy shop riceveranno incentivi economici così come gli altri esercizi commerciali dei comuni con meno di 20mila abitanti. La maggioranza non ha praticamente opposto resistenza, il Pd esulta e spiega: "Lo Stato non deve decidere sui costumi sessuali degli italiani".Continua a leggere

Ballottaggi elezioni comunali - Nicola Zingaretti : “Partito democratico è l’alternativa a Salvini” : Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha commentato i risultati dei Ballottaggi delle elezioni comunali che si sono concluse ieri. Secondo il presidente della Regione Lazio è arrivato "un segnale forte dai territori", che dice che "l’alternativa a Salvini è possibile ed è rappresentata dal Pd e da un nuovo centrosinistra".Continua a leggere

Andrea Nahles si è dimessa da presidente del Partito Socialdemocratico tedesco : Andrea Nahles ha annunciato le sue dimissioni da presidente del Partito Socialdemocratico tedesco (SPD) e da capogruppo del Partito in Parlamento, dopo i risultati deludenti ottenuti alle elezioni europee. «Le discussioni che ho avuto con il gruppo parlamentare e le

Europee - un sito per trovare i candidati gay friendly : ai primi posti Partito democratico e Sinistra : Quattro candidati del Partito democratico e uno de La Sinistra. Sono loro a detenere il “rainbow factor”, cioè l’indice che evidenzia quanto siano vicini ai diritti Lgbti. A stabilirlo è votoarcobaleno.it, la piattaforma creata da Arcigay per mobilitare tanto i candidati quanto l’elettorato in vista delle urne che eleggeranno il prossimo Parlamento europeo. Il primo in classifica è Daniele Viotti (già co-presidente ...

Il sindaco di New York Bill de Blasio si è candidato alle primarie del Partito democratico statunitense : Il sindaco di New York Bill de Blasio ha annunciato la sua candidatura alle primarie del Partito Democratico per le elezioni presidenziali del 2020. La candidatura di de Blasio, che è sindaco di New York dal 2014, si aggiunge a quelle

Voto di scambio - ok del Senato : ora è legge - ma Forza Italia e Partito democratico votano contro : La legge sul Voto di scambio è stata approvata dal Senato, nonostante i voti contrari di Forza Italia e Partito Democratico. Esulta il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio: "La nostra riforma è legge. RafForzare questa norma era un dovere nei confronti di chi ha dato la vita per impedire ogni patto tra politica e criminalità organizzata".Continua a leggere

Caso Palermo - le reazioni dopo la retrocessione : le dichiarazioni di Balata e deputato del Partito democratico Miceli : “Quando sta accadendo in queste ore a Palermo e al Palermo calcio rappresenta una vera e propria vergogna sportiva. Come puo’ il Governo consentire che lo sport diventi terreno di forzature giudiziarie che rischiano di ledere irrimediabilmente l’immagine dello sport, della citta’ di Palermo e del Palermo calcio? Intervenga”. Sono le dichiarazioni del deputato del Partito democratico e segretario del Pd ...

Elezioni europee 2019 : il programma del Partito Democratico : Il Partito Democratico ha presentato il programma con cui correrà alle Elezioni europee del prossimo 26 maggio, in una lista a fianco di Siamo Europei. Fra i temi principali ci sono sia quelli tradizionalmente vicini alla sinistra, come la proposta di un salario minimo o le politiche sociali ed ambientali, sia quelli riguardanti investimenti, crescita economica e rifiuto dell'austerità.Continua a leggere