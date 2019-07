Calendario amichevoli Inter 2019 | date | orari tv e diretta streaming

termometropolitico

(Di giovedì 4 luglio 2019)tv eI nerazzurri dell’inizieranno la propria preparazione a Lugano, con il primo allenamento fissato per l’8 luglio. In Svizzera in programma il test contro i padroni di casa, poi sarà il momento di alternarsi fra Asia ed Europa per l’national Champions Cup. Lì le sfide con Manchester United, Tottenham e Juventus, quest’ultima la prima da ex per Antonio Conte). Ledel ritiro nerazzurro I nerazzurri si ritroveranno insieme all’allenatore domenica 7 luglio. Ad ospitarli sarà nuovamente Lugano, dove gli allenamenti inizieranno come detto dal giorno successivo, per poi concludersi il 14 dello stesso mese. In programma anche la prima amichevole estiva dell’, che sfiderà i padroni di casa per la prima edizione della Casinò Lugano Cup in occasione ...

