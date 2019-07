Università | ci sono già le regole contro gli scandali

Il rettore dell’ Università di Catania e 9 professori sono stati sospesi con l’accusa di aver truccato 27 concorsi : Il rettore dell’università di Catania Francesco Basile e 9 professori sono stati sospesi con l’accusa di aver truccato 27 concorsi per professori ordinari, associati e ricercatori. Le sospensioni sono state decise per un’indagine della procura di Catania nell’ambito della quale sono

Tra le migliori “Giovani Università ” del Mondo ci sono 12 italiane : la classifica : Tra le migliori giovani università del Mondo , nate meno di 50 anni fa, 12 sono italiane . Si collocano infatti fra le prime 150 delle 352 considerate nella classifica stilata dal Times Higher Education (The) Young University Rankings 2019. In testa l’Universita’ di Hong Kong di Scienza e tecnologia, seguita dal Politecnico di Losanna e dall’università Tecnologica di Nanyang, di Singapore. Settima la Scuola Superiore ...

Tre uomini sono stati condannati per la strage all’Università di Garissa - in Kenya : Tre uomini keniani sono stati giudicati colpevoli per aver compiuto l’attacco terroristico contro l’università di Garissa, in Kenya, il 2 aprile 2015. Nell’attacco, rivendicato dal gruppo terrorista islamico Al Shabaab, morirono 148 persone, perlopiù studenti. Ancora oggi viene ricordato come uno