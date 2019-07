Salvini | abbiamo promesso tolleranza zero contro clan | risposta è arresti e sequestri

Sea Watch - uno dei naufraghi : “Abbiamo detto ‘brava’ alla capitana - ci ha aiutato”. Su Salvini : “Ha ragione - l’Italia è sola” : È stato ridotto in schiavitù in Libia dalla fine del 2017, ha poi tentato la traversata del Mediterraneo e solo sabato, insieme agli ultimi 40 naufraghi a bordo della Sea Watch 3, è riuscito a mettere piede in Europa. Khadim Diop ha 24 anni, viene dal Senegal e ai microfoni di Euronews ha raccontato la sua storia, fino ai momenti concitati dell’entrata in porto a bordo della nave della ong tedesca. “La situazione era difficile ...

Salvini : "Da ong è atto di guerra - abbiamo rischiato il morto" : Chiara Sarra Matteo Salvini esulta per l'arresto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch: "La nave fuorilegge ha finito di andare in giro per il Mediterraneo". E sui parlamentari Pd: "Fossi in loro mi vergognerei" "Giustizia è fatta". Matteo Salvini esulta per l'arresto di Carola Rackete, la capitana della Sea Watch 3 in manette a Lampedusa dopo la manovra spericolata con la quale ha forzato il blocco e ha attraccato al porto ...

Capitana Sea Watch : la giustizia italiana comprenderà | Stop all'entrata in porto | L'Olanda a Salvini : "Non abbiamo doveri" : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino: "Si rischia la procedura d'infrazione". Il premier da Osaka: "Il caso Sea Watch 3 è di competenza della magistratura".

Sea Watch 3 - «Abbiamo forzato il blocco a Lampedusa». Ora è ferma davanti al porto. Salvini : «Non scendono» : La Commissione europea sta esplorando dove poter collocare i migranti a bordo della Sea Watch una volta sbarcati. Il ministro Salvini: «Se sbarcano in Italia sequestriamo la nave»

Salvini : “Evitare la procedura Ue - ma non a ogni costo”. Conte : “Non abbiamo il cappello in mano” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte «è li a trattare su un binario tracciato dal Parlamento», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini per il quale «evitare la procedura d’infrazione è l’obiettivo, spero, di tutti, ma non a ogni costo». Infatti, ha aggiunto al festival del Lavoro, «se uno proponesse un cambio merce, questo sarebbe un...

Ilva - Confindustria contro il governo : “Abbiamo investitore e lo spaventiamo”. E Salvini : “Non complichiamogli la vita” : Il governo “spaventa” ArcelorMittal, “un capolavoro che solo in un Paese come questo può essere oggetto di dibattito”. Parola del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che ha commentato così il braccio di ferro sull’immunità penale tra i nuovi proprietari dell’acciaieria di Taranto e il governo, che nel decreto Crescita fissa per la data del 6 settembre 2019 “il termine ultimo ...

Conte : "Sulla flat tax io più ambizioso di Salvini | I numeri reali dei conti italiani li abbiamo noi" : Al termine del Consiglio Europeo il premier fa il punto della situazione, annunciando la mancata intesa sulle nomine. "Sul negoziato con l'Europa - dice - serve un approccio costruttivo da tutte le parti. La trattativa è complessa".

Vertice di governo interlocutorio - restano i nodi. Salvini : «Abbiamo avviato un percorso» : Il conforno nel governo è appena iniziato e il Vertice a Palazzo Chigi sui temi economici è stato tutt'altro che risolutivo. A partire dai dubbi del ministro Tria sulle coperture...

Risultati elezioni comunali - Matteo Salvini : “Abbiamo vinto dove la sinistra governava da 70 anni” : Al concludersi della tornata elettorale per i ballottaggi delle elezioni comunali, appare chiaro: il centrosinistra perde Ferrara. Era dal dopoguerra che non vinceva un candidato del centrodestra. Matteo Salvini esulta: "Abbiamo eletto sindaci dove la sinistra governava da settant'anni". Nicola Zingaretti sottolinea che anche il suo partito ha portato a casa "belle vittorie", aggiungendo che l'alternativa a Salvini c'è. Il M5S prevale a ...

Di Maio con Salvini non abbiamo parlato di rimpasto ma di tasse : Governo:"Ieri con Salvini non abbiamo parlato di ruoli o di rimpasto, abbiamo parlato delle cose da fare, dal salario minimo, abbassare le tasse