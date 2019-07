Piera degli Esposti ' Mia madre? Una ninfomane | abbiamo condiviso un amante'

Piera degli Esposti si racconta : Mia madre era una ninfomane - con lei ho condiviso un amante : Piera Degli Esposti si è raccontata su Corriere.it. L'attrice ha parlato di dettagli privati e inediti della sua infanzia. A dodici anni scoprì la ninfomania della madre. Con lei condivise anche un amante: un giovane che con l'attrice si concedeva solo romantiche tenerezze e poi si recava dalla madre di lei per consumare il rapporto sessuale. Piera Degli Esposti ha raccontato il dolore provato quando la donna venne portata in manicomio.--La ...