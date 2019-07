Omicidio Varani | definitiva la condanna a 30 anni per Manuel Foffo

Omicidio Varani - Manuel Foffo condannato a 30 anni in Cassazione : "Abisso umano e perversione ripugnante" : Condanna a 30 anni di reclusione confermata in via definitiva per Manuel Foffo, ritenuto responsabile di Omicidio volontario aggravato in relazione alla morte di Luca Varani, il giovane assassinato in un appartamento del quartiere Collatino di Roma nel marzo 2016 dopo un festino a base di sesso gay,