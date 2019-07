Nicchi | “Abbiamo 32mila arbitri associati | di cui 1700 donne”

ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Alla conferenza stampa dell’Associazione Italianadi oggi è stato presentato il nuovo organico tecnico arbitrale per la prossima stagione. Due glipromossi dalla B alla A: Antonio Giua di Olbia e Marco Piccinini di Forlì. Lasciano per raggiunti limiti di età Luca Banti di Livorno e Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo. Il presidente dell’Associazione, Marcello, ha dato qualche numero riguardante il settore arbitrale: “Abbiamodi cui 1.700 sono donne. E qui si apre un bello scenario per il futuro”. Quando gli è stato chiesto se pensa possibile che in futuro una donna possa arbitrare in Serie A,ha spiegato: “E’ difficile dare una risposta, da noi sia uomini che donne vengono promossi per merito, non si può regalare nulla a nessuno”. L'articolo: “Abbiamo, di cuidonne” ...

