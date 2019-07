Londra | la testa di Tutankhamon va all’asta per più di 4 milioni di sterline Ma Il Cairo

Londra - Trump esulta : "Dopo la Brexit - un accordo commerciale fenomenale" - ma in piazza esplode la protesta : Sadiq Khan rilancia le sue critiche all'uomo più potente del mondo: "La verità - dice - è che, quando si guarda in giro per il mondo, ci sono molti leader le cui visioni trovo ripugnanti - in Ungheria, in Italia, in Francia e nel Regno Unito - e il poster boy a cui guardano è lui".

