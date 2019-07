Incontro sindacati-governo | Landini | “Positivo il tentativo di dialogo” Ma conferma il

Concorso funzionari giudiziari - 1.850 posti : bando entro luglio. In arrivo nuove assunzioni - i dettagli dell’Incontro tra Ministero della Giustizia e sindacati : Il 2 maggio il Ministro della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha firmato il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 Giugno 2019, che vedrà l’assunzione di 903 assistenti giudiziari con scorrimento di graduatorie esistenti e di 1.850 funzionari giudiziari tramite una procedura concorsuale gestita dal Formez. L’uscita del bando del Concorso funzionari giudiziari è imminente: dalle parole del ...

I sindacati chiedono un Incontro urgente a Di Maio sull'Ilva. Boccia avverte : "Rischio che Mittal lasci" : I sindacati metalmeccanici (Fiom, Uilm e Fim) hanno chiesto un tavolo di monitoraggio urgente al ministro Luigi Di Maio sull’ex Ilva di Taranto. “Il ricorso da parte di Arcelor Mittal alla Cig per 1.400 lavoratori, in ragione delle difficoltà congiunturali del mercato, il percorso di approvazione del dl Crescita con le norme riguardanti lo stabilimento di Taranto, reclamano la necessità di una sede e di ...

“Fuori campo” di Salvini : «Presto Incontro i sindacati al Viminale». E Di Maio : non uso voli di Stato come lui : Ancora tensione tra i due vicepremier dopo lo scontro sul tema delle tasse. Il leghista “fa” il ministro del Lavoro e convoca le parti sociali. Il grillino parla ai suoi e risponde a chi lo critica per le poca presenza nelle piazze: «Se facessi come Salvini ucciderei il M5S»

Scuola - precariato docenti e PAS ultime notizie : esito Incontro Miur-sindacati : Si è tenuto ieri, 3 giugno, un nuovo incontro tra le Organizzazioni Sindacali e il Miur in merito alla questione legata al reclutamento docenti. I sindacati rendono noto di aver raggiunto importanti punti di convergenza con l’Amministrazione Centrale, rappresentata in primis dal Capo di Gabinetto, dottor Giuseppe Chiné. Il Miur ha avvolto la richiesta di avviare un ‘percorso abilitante riservato a tutti i docenti precari con 36 mesi ...

Scuola - PAS docenti 36 mesi e reclutamento ultime notizie : fissato Incontro chiave Governo-sindacati : Il Ministero dell’istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali per lunedì prossimo, 3 giugno, alle ore 12,30 per la prosecuzione dei lavori del tavolo tematico sul reclutamento scolastico. Lo hanno annunciato i sindacati attraverso una nota pubblicata sui rispettivi siti ufficiali: ‘Ci aspettiamo che l’amministrazione – scrive la Flc-Cgil – che già si è informalmente espressa sulle nostre rivendicazioni, dia una ...

Whirlpool - chiuso stabilimento di Napoli/ Sindacati : 'Subito Incontro con Di Maio' : Whirlpool Napoli, chiude lo stabilimento 'senza alcun preavviso': Sindacati sul piede di guerra, invocato tavolo al Mise con Di Maio.

Scuola - CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie ultime notizie : esito Incontro Miur-sindacati : Come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, ieri le rappresentanze sindacali sono state convocate presso il Miur per un incontro che si è tenuto nella sede di Viale Trastevere: tra le questioni discusse con i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione anche quella relativa alle assegnazioni provvisorie e alle utilizzazioni per il nuovo contratto. incontro Miur-sindacati per assegnazioni provvisorie e utilizzazioni Il prossimo ...

Fallimento Mercatone Uno - In Abruzzo chiusi tre negozi I sindacati chiedono Incontro urgente al Mise : Pescara - Shernon Holding, la società che gestiva punti vendita di Mercatone Uno, è stata dichiarata fallita. Lo ha reso noto la Filcams-Cgil di Reggio Emilia. Davanti a numerosi negozi chiusi sono in corso presidi e sit-in dei lavoratori. In particolare in Abruzzo ci sono tre punti vendita della catena a Pineto (Teramo), Colonnella (Teramo) e Sambuceto, nel territorio comunale di S.Giovanni Teatino (Chieti). Filcams Cgil, Fisascat ...

Scuola - contratto e aumento stipendi ultime notizie : esito Incontro Governo-sindacati : Nella giornata di ieri, le rappresentanze sindacali hanno incontrato quelle del Governo nel primo di una serie di confronti sul prossimo rinnovo di contratto e sulla questione degli aumenti stipendiali per il personale scolastico. contratto Scuola e aumenti stipendiali: ecco di cosa si è parlato nell’incontro di ieri In una nota congiunta, Flc-Cgil, Cisl, Uil, Snals e Gilda, ovvero i sindacati firmatari dell’intesa dello scorso 24 ...

Pensioni ultima ora : Quota 100 scuola - chiesto Incontro sindacati-Miur-Inps : Pensioni ultima ora: Quota 100 scuola, chiesto incontro sindacati-Miur-Inps Pensioni ultima ora tra i tanti e attesi ambiti di applicazione di Quota 100 c’è quello del mondo della scuola. Come già sta avvenendo in molti altri settori pubblici, la possibilità di accedere alla pensione prima dei termini fissati dalla riforma Fornero indurrà molti lavoratori a chiedere di andare in pensione, con Quota 100, con alcuni anni di anticipo. ...

Scuola - precariato ultime notizie : esito dell’Incontro Governo-sindacati : Nel pomeriggio di ieri, 16 maggio, le rappresentanze dei sindacati e del Ministero dell’Istruzione si sono incontrati per proseguire il confronto sul tema del precariato, secondo l’intesa raggiunta da Governo e parti sociali lo scorso 24 aprile. Incontro Miur-sindacati: la proposta sindacale per i docenti con 36 mesi di servizio Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, non era presente all’incontro a causa di impegni ...

Scuola : Incontro Governo-sindacati del 6 maggio - sul tavolo precariato e aumenti stipendio : Il primo di una serie di incontri già calendarizzati per la Scuola si è svolto ieri 6 maggio. Al Miur, rappresentanti del Governo, con in prima linea il titolare del dicastero, il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, Marco Bussetti, hanno incontrato i sindacati per iniziare ad affrontare i punti oggetto dell' intesa dello scorso 24 aprile. "Un incontro importante e proficuo", così ha commentato il Ministro a margine del summit di ieri ...