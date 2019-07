Ciclismo – Doping | trovato positivo Devis Cinni | sospeso in via cautelare

Ciclismo - Chris Froome vince a tavolino la Vuelta a España 2011 - tolto il successo a Juan José Cobo per doping : Viene riscritto l’albo d’oro della Vuelta a España 2011. L’UCI ha infatti annunciato che il vincitore di quell’edizione, lo spagnolo Juan José Cobo, è stato squalificato per doping. Il tribunale antidoping ha trovato dei valori anomali nel Passaporto Biologico nel periodo tra il 2009 e il 2011, sanzionando Cobo con uno stop di tre anni, anche se si è già ritirato nel 2014. Come riportato dai media spagnoli, gli organizzatori della Vuelta hanno ...

Ciclismo - Jose Cobo squalificato per doping : Froome in 24 ore ha perso un Tour de France e vinto una Vuelta di Spagna [DETTAGLI] : Che regalo per Froome: il britannico sorride dal lettino d’ospedale per la vittoria della Vuelta di Spagna 2011, assegnatagli a causa della squalifica per doping del vincitore Juan Josè Cobo Acebo Nonostante sia in terapia intensiva per le prossime 48 ore dopo l’intervento a cui è stato sottoposto ieri a seguito della terribile caduta durante la ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato, Froome può sorridere per un ...

Ciclismo – Nuovo scandalo Doping - coinvolto anche Petacchi : “trasfusioni di sangue? Mai fatte! Torno a casa per fare chiarezza” : Alessandro Petacchi saluta il Giro d’Italia: l’ex ciclista italiano torna a casa per studiare le carte dell’inchiesta Aderlass e difendersi dalle accuse di Doping Un Nuovo scandalo Doping ha colpito il mondo del Ciclismo, proprio mentre nelle strade della nostra terra si corre la 102ª edizione del Giro d’Italia. Dall’inchiesta Aderlass nata in Germania, tra i nomi coinvolti in uno scandalo di trasfusioni di ...

Ciclismo – Inchiesta Ardelass - la Bahrain Merida prende provvedimenti dopo il nuovo scandalo doping : “sospesi Koren e Bozic” : La Bahrain Merida prende subito provvedimenti: sospesi temporaneamente Koren e Bozic a causa del loro coinvolgimento nel nuovo scandalo doping emerso dall’Inchiesta Ardelass A poche ore dalla partenza dell quinta tappa del Giro d’Italia, l’Inchiesta Aderlass ha costretto l’UCI a sospendere diversi ciclisti, accusati di essere coinvolti in uno scandalo di trasfusioni di sangue. Tra i corridori coinvolti spicca il ...