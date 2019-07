Chi sono le deputate Giannone e Vizzini espulse dal M5S

Sea Watch - Anm : "Salvini risChia di alimentare clima di odio in Italia" | Il ministro : "Gli ultimi che possono dare lezione morale" : Anche l'Anpi si schiera contro il vicepremier e ministro dell'Interno: "Attacco eversivo alla magistratura"

Costa Smeralda - bambino segregato riesce a Chiamare i carabinieri : 'Sono Chiuso in camera' : Una graziosa villetta della periferia di Arzachena, a due passi dalla Costa Smeralda, è stato lo scenario di vari maltrattamenti subiti da un bambino di soli 11 anni. Figlio di due persone che lavoravano regolarmente, conosciuti in paese come una coppia perbene di benestanti. Nessuno, quindi, avrebbe mai potuto immaginare che dietro le mura di quella graziosa casa Luca, nome di fantasia che useremo per il bambino, subiva percosse e privazioni ...

Migranti - il procuratore di Agrigento : "Il vero pericolo sono gli sbarChi fantasma" : Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio è intervenuto davanti alle commissioni Affari Costituzionali e Giustizia della Camera dei Deputati per fare il punto della situazione sul lavoro della Procura del capoluogo siciliano sui casi delle navi delle ong che hanno soccorso i Migranti nel Mar Mediterraneo e li hanno poi fatti sbarcare in Italia, non ultimo quello della Sea Watch 3 ora posta sotto sequestro.Patronaggio ha approfittato di ...

Uomini e Donne - Giulia Cavaglia e Giulio Ravelli si sono rivisti? La prova sChiacciante - ma lui sbrocca : Gossip-bomba su Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5: Giulia Cavaglia e Giulio Raselli si sono rivisti? La voce rincorre i due ex protagonisti del Trono Classico, che fino a prova contraria non si vedono da un mese. A Uomini e Donne, per inciso, Giulia ha preferito M

Universiadi 2019 : convocati Italia calcio - Chi sono i giocatori scelti : Universiadi 2019: convocati Italia calcio, chi sono i giocatori scelti. Da oggi, martedì 2 luglio iniziano le Universiadi 2019 di Napoli, un dei tornei fra i più appassionanti per qualità, tradizione e spessore tecnico. Il torneo durerà fino al 14 luglio e l’Italia del calcio si prepara al debutto. Nel frattempo il ct Daniele Arrigoni ha già convocato 20 calciatori che hanno svolto la preparazione atletica a Roma dal 20 al 25 giugno. Dal 29 ...

Convocati rugby Universiadi 2019 : Chi sono gli azzurri scelti : Convocati rugby Universiadi 2019: chi sono gli azzurri scelti Da mercoledì 3 luglio a domenica 14 luglio si terranno le Universiadi. Si tratta di un evento sportivo multidisciplinare associabile ai Giochi Olimpici. Alla manifestazione, con cadenza biennale, prendono parte gli atleti universitari, provenienti da tutto il mondo. L’ente che si occupa dell’organizzazione del tutto è il FISU (Federazione Internazionale Sportiva Universitari), ...

Convocati basket Universiadi 2019 : nomi azzurri selezionati. Chi sono : Convocati basket Universiadi 2019: nomi azzurri selezionati. Chi sono. Da mercoledì 3 luglio a domenica 14 luglio 2019 si terranno le Universiadi, che per questa XXX edizione saranno ospitate dalla città di Napoli. Le Universiadi sono un evento a cadenza biennale, associabile alle Olimpiadi, che vede competere in diverse discipline sportive gli studenti universitari di tutto il mondo. La manifestazione è organizzata dal FISU ( Federazione ...

Convocati ginnastica artistica Universiadi 2019 : Chi sono gli azzurri e nomi : Convocati ginnastica artistica Universiadi 2019: chi sono gli azzurri e nomi Da mercoledì 3 luglio a domenica 14 luglio si terranno le Universiadi. Si tratta di un evento sportivo multidisciplinare associabile ai Giochi Olimpici. Alla manifestazione, con cadenza biennale, prendono parte gli atleti universitari, provenienti da tutto il mondo. L’ente che si occupa dell’organizzazione del tutto è il FISU (Federazione Internazionale Sportiva ...

Candidati commissione europea 2019 : Chi sono - nomi e accordi possibili : Candidati commissione europea 2019: chi sono, nomi e accordi possibili Prima delle ultime elezioni Europee, ogni raggruppamento europeo ha comunicato il proprio candidato alla poltrona di Presidente della commissione Ue. Si tratta del meccanismo, informale, degli Spitzenkandidat (“candidato di punta” in tedesco). Secondo tale sistema, sempre più messo in discussione, il partito europeo che prende più seggi ha diritto a richiederne la nomina ...

GTA 6 in uscita : ambientazione - requisiti e Chi sono i personaggi : GTA 6 in uscita: ambientazione, requisiti e chi sono i personaggi Sarà un’esclusiva di Xbox Scarlett e PS5. Questo è quanto emerge dagli ultimi rumors che riguardano uno dei videogame più amati e venduti di sempre: Grand Theft Auto VI. Alla data attuale non ci sono ancora informazioni ufficiali circa il periodo di lancio. Quello che sembra essere certo è che il gioco sarà presente solo sulle piattaforme next-gen. Si vocifera che il ...

Migranti - il procuratore Patronaggio : “Il pericolo maggiore sono sbarChi fantasma. Con le ong arrivano poche persone” : Il pericolo maggiore sono gli sbarchi fantasma, perché la mancata identificazione rappresenta un potenziale rischio nella lotta al terrorismo. I numero di Migranti arrivati sulle coste siciliane è drasticamente calato e dei circa mille arrivati nei primi sei mesi in provincia di Agrigento “quelli soccorsi dalle ong rappresentano una porzione insignificante”, quindi per il decreto Sicurezza bis non vi erano “le condizioni di ...

La madre di Marco Vannini contro Antonio Ciontoli : "Sono sChifata" : Marina Conte, la madre di Marco Vannini, è indignata per l’intervista rilasciata da Antonio Ciontoli a Rai Tre su “Storie Maledette”. La 54 enne non si dà pace per la morte del figlio, avvenuta nel 2015, e le parole del reo confesso non attenuano questo sentimento. Ne parla al Corriere. “Non ho guardato il programma per scelta. L’ho registrato e pensavo di poter aspettare di essere pronta. Ma oggi ...

L’impatto sul clima del vapore degli aeroplani triplicherà nel 2050 (ma non sono scie Chimiche) : (foto: Alberto Masnovo via Getty Images) Le scie di condensazione (o di vapore) degli aeroplani, che non sono le scie chimiche dell’omonimo complotto, sono nuvole artificiali di vapore acqueo condensato, che possono formarsi al passaggio degli aerei. E che intrappolano il calore nell’atmosfera terrestre con un impatto importante sul clima. Basti pensare che le scie di vapore hanno contribuito al riscaldamento dell’atmosfera più ...