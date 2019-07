Che cosa c’è dietro il cambio di schema nel Pd sulla Libia e le motovodette

Che cosa non torna nello "speronamento" della Sea Watch. Parla De Falco : A margine della conferenza organizzata dai rappresentanti delle ong nella sala stampa estera a Roma dopo la scarcerazione di Carola Rackete, il comandante Gregorio De Falco – senatore del gruppo misto – fa il punto sulla questione del supposto speronamento di un’imbarcazione della Guardia di Finanza

Daniela Ospina : «Non so cosa farà James - ma credo Che preferirebbe restare a Madrid» : Mundo Deportivo riporta le parole di Daniela Ospina, ex moglie di James Rodriguez, al programma El Vbar di Radio Caracol. Sulla concreta possibilità che il colombiano si trasferisca al Napoli ha detto: «Non so cosa farà James, ma penso che preferirebbe restare a Madrid, dove ha una casa e una vita già costruita» Poi ha aggiunto che chi potrebbe sapere cosa abbia deciso realmente James è Salo, la loro figlia. L'articolo Daniela Ospina: ...

Suona il sax accanto al recinto delle mucChe - la reazione degli animali è incredibile. Ecco cosa accade : Un pubblico bestiale per questo saxofonista alle prime armi. L’uomo si mette a strimpellare il suo strumento nei pressi un campo recintato, bastano poche note e da ogni dove accorrono le mucche attirate dal suono sprigionato dal sax L'articolo Suona il sax accanto al recinto delle mucche, la reazione degli animali è incredibile. Ecco cosa accade proviene da Il Fatto Quotidiano.

Amici - Alberto Urso e la sconvolgente dedica a Giordana Angi : Che cosa succede? : Eccoli fianco a fianco, Alberto Urso e Giordana Angi, due tra i più amati protagonisti di Amici, il talent-show di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Il trionfatore dell'ultime edizione e la Angi, infatti, si sono esibiti insieme a Portofino, per la gioia del pubblico. La loro collaborazione cont

Cosa mangiare d’estate : ricotta di bufala campana Dop - l’alimento anti-caldo Che pochi si aspettano : ”La ricotta di bufala campana Dop è un importante alimento anti-caldo”. Il presidente del Consorzio di Tutela, Benito La Vecchia, esalta e promuove le proprietà del prodotto, adatto soprattutto a bambini e anziani. ”In questi giorni di clima davvero rovente – sottolinea La Vecchia – è sempre più diffuso ascoltare il consiglio del nutrizionista che raccomanda il consumo di quello o dell’altro alimento, ...

Cosa c’è Che non funziona nella dieta Life120 di Adriano Panzironi : (foto: Bsip/Getty Images) Vivere fino a 120 anni grazie al rispetto di un regime alimentare che in buona parte ricorda la paleodieta, con l’aggiunta di un costoso integratore alimentare a base di spezie da assumere tutti i giorni: questa è, in sostanza, la promessa del cosiddetto stile di vita Life120, notoriamente legato alla figura del suo ideatore Adriano Panzironi. In questi giorni il tema è al centro dell’attenzione dopo ...

Sea Watch - J-Ax difende Carola Rackete : 'Che cosa vuol dire che ha violato le leggi?' : Il caso della Sea Watch e la manovra con cui Carola Rackete ha scelto di forzare il blocco navale italiano non smette di animare i dibattiti e muovere le opinioni. La decisione del Gip di non convalidare l'arresto e di ritenere valide le motivazioni del capitano tedesco hanno ulteriormente contribuito ad accendere gli animi. Resta, però, sempre viva la presenza di due opinioni prevalenti. C'è chi ritiene la giovane tedesca qualcuno che ha ...

Morte Imane Fadil - slitta ancora la perizia decisiva : Che cosa c'è dietro? : La perizia per accertare le cause della Morte di Imane Fadil slitterà nuovamente. I magistrati guidati dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano hanno infatti concesso ai consulenti una proroga fino alla prossima settimana. Tutto sulla Morte di uno dei testimoni chiave del processo Rubyter (a caric

Sea Watch 3 - Gino Strada contro Patronaggio : "Cosa c*** indaga? Pure i gatti sanno Che la Libia non è sicura" : "Se un pm vuole verificare se la Libia è un porto sicuro è come indagare se l'acqua bagna. La Libia è un porto insicuro, lo sanno anche i gatti ammaestrati, ma cosa c***o indaga il pm? Perché non vanno a fare i turisti in Libia allora?". Ha riferito il fondatore di Emergency, Gino Strada, in occasio

Sea Watch - Carola sotto torchio. Voce dalla Procura - "qualChe domanda in più". Ong e scafisti - cosa non torna : Qualcosa non torna sulla Sea Watch e il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio potrebbe approfittare della indagine sulla capitana Carola Rackete per lo sbarco forzato a Lampedusa, avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi, per capire qualcosa in più sulle pratiche di salvataggio nel Medi

Legge 104 : verbale revisione no - cosa significa e perché è scritto : Legge 104: verbale revisione no, cosa significa e perché è scritto La visita di revisione per coloro che sono titolari di Legge 104 non è sempre obbligatoria. Infatti, in caso di menomazioni o patologie stabilizzate o soggette ad aggravamento non è necessario sottoporsi a un accertamento della permanenza dell’handicap. Legge 104: chi è esonerato dalla visita di revisione Quali sono nello specifico le patologie per cui non è necessario ...

Antonio Socci : "Documenti Che scottano in Vaticano. Cosa fa papa Ratzinger - boccia le riforme di Bergoglio" : Con il documento vaticano per il Sinodo sull'Amazzonia il pontificato bergogliano ha il suo manifesto ufficiale di estrema sinistra. Da "socialismo surreale". Dopo Trump e Salvini anche il presidente brasiliano Bolsonaro è oggi fra i nemici: tutti e tre emblemi dell' odiato Occidente dei popoli di t

«Chernobyl» - episodio 5 : il trailer e cosa aspettarsi dal finale : Cinque puntate sono un numero adatto per una miniserie, ma mai come per Chernobyl si può dire che siano volate. Non perché siano divertenti, ma perché la morsa di orrore e angoscia che rimane anche dopo aver spento lo schermo è costruita talmente bene da mantenere il livello di interesse costantemente alto. Dopo la quarta puntata, è già tempo di conclusione e quella di Chernobyl non sarà senza dubbio un lieto ...

Emis Killa : “‘Ste foto - ‘sti smartphone vi hanno dato alla testa”. E a FQMagazine : “L’Italia ha bisogno dei sottotitoli in italiano per ogni cosa Che viene detta” : O si ama o si odia. Emis Killa è uno dei rapper più importanti della scena musicale italiana, ma è anche produttore e conduttore televisivo. Senza peli sulla lingua e dotato di un’ironia pungente, spesso Emiliano Giambelli (è il suo vero nome) si scatena sui social per provocare chi lo legge. Provocazione volontaria o involontaria? Poco importa. Fatto sta che, forte di oltre 3 milioni di seguaci sui social e con alle spalle 25 ...